Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

История авиаперелета "толстого" кота Виктора подняла протест: реакция сети

У авиакомпаний просят не запрещали питомцам "перемещаться со своей семьей в комфортных условиях"

Владимир Грисюк
Сегодня, 14:33
Михаил Галин и кот Виктор Фото: facebook.com/mikhail.galin
Михаил Галин и кот Виктор
Фото: facebook.com/mikhail.galin

В начале ноября житель столицы Латвии Михаил Галин на своей странице в Facebook рассказал о неприятном инциденте с российским "Аэрофлотом". Парень должен был летел из Москвы во Владивосток, однако его не пустили на борт из-за десятикилограммового кота по кличке Виктор. Вес животного на два килограмма превышал норму.

Скриншот: facebook.com/mikhail.galin

Пассажиру предложили сдать питомца в багаж, однако он отказался от этой идеи. "Любой хозяин домашнего животного знает массу причин, по которым это может быть небезопасно", – отметил Михаил.

Смотрите видео: толстый кот Виктор стал звездой интернета, обманом попав на борт самолета

Галин отказался от полета и через Facebook нашел животное, похожее на Виктора – "миниатюрную кошечку Фиби". Чтобы купить новый билет до Владивостока, он использовал бонусные мили. В день вылета Галин и владельцы кошки Фиби приехали в аэропорт. Кошка успешно прошла проверку, Галину выдали посадочный талон, он поменял животных и улетел во Владивосток.

Скриншот: facebook.com/mikhail.galin

После инцидента авиакомпания "Аэрофлот" провела служебное расследования и исключила Михаила Галина из программы лояльности "за умышленное нарушение правил перевозки животных". Об этом сообщил представитель компании агентству "Москва".

Однако эта курьезная история получила продолжение: пользователи сети в поддержку Михаила создали целую коллекцию забавных картинок и мемов.

INSTAGRAM
INSTAGRAM
INSTAGRAM

А некая Ксения Славникова даже создала специальную петицию, в которой призывает авиакомпании не запрещать котам "перемещаться со своей семьей в комфортных условиях". "Американская авиакомпания Southwest Airlines просит придерживаться только параметров переноски, никак не ограничивая вес. У Delta нет на сайте ограничений ни по размерам переноски, ни по весу. Важно, чтобы переноска помещалась под впереди стоящим креслом", – отметила девушка.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, как кота-активиста посадили в одиночную камеру за то, что он регулярно освобождал собратьев. Работники приюта рассказывают, что Квилт уже несколько раз устраивал акции освобождения котов из клеток. Когда сотрудники Friends For Life приходили на работу утром, их встречали животные, которые свободно передвигались по офису, "оставляя за собой следы хаоса и разрушения".

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Толстый кот Виктор стал звездой интернета, обманом попав на борт самолета: видео Маленького котенка бросили в вольер с тиграми посетители Луцкого зоопарка: видео Невероятное видео: кошка чудом спасла младенца от падения с лестницы В США черный кот прервал футбольный матч
Россия фото видео курьез кот авиаперелет
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Готовим домашнюю вареную колбасу в кружке своими руками
Готовим домашнюю вареную колбасу в кружке своими руками
«Колхозный» шик и ночнушки: самые нелепые наряды ОМКФ-2019
«Колхозный» шик и ночнушки: самые нелепые наряды ОМКФ-2019
Битва за квартиру: детали смерти солиста
Битва за квартиру: детали смерти солиста
Подруга мужа Заворотнюк сделала заявление о болезни Насти
Подруга мужа Заворотнюк сделала заявление о болезни Насти

Популярные статьи

Сегодня, 12:30Афиша

Киносеанс дома: ТОП-5 душевных фильмов для просмотра в плохую погоду

Сегодня, 08:17Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто покинул проект в полуфинале

Вчера, 17:51Афиша

В Великобритании погибла актриса Джейн Хейуорд

Вчера, 12:32Fun

Поздравления с Днем студента 2019: стихи, проза, прикольные картинки

Вчера, 12:23Шоу-бизнес

Певец Влад Дарвин женился: первые фото необычной свадьбы

Вчера, 11:32Fun

День студента 2019: поздравления, прикольные картинки и открытки

Вчера, 10:34Fun

День студента 2019 в Украине: история праздника

Вчера, 08:58Fun

17 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 06:15Психология

Гороскоп на неделю 17—23 ноября: все знаки зодиака

16 ноябряFun

16 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

16 ноябряТехно

Экономим на трубке: ТОП-5 бюджетных смартфонов осени

16 ноябряШоу-бизнес

"Топ-модель по-украински": кто покинул проект в двенадцатом выпуске

15 ноябряШоу-бизнес

Смело! Даша Астафьева устроила соблазнительную фотосессию

15 ноябряFun

15 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

15 ноябряTravel

Что едят на завтрак в разных странах мира

15 ноябряFun

Похудела на 50 кг: преображение актрисы повергло сеть в шок

Новости партнеров

5 имен женщин, которые притягивают мужчин
5 имен женщин, которые притягивают мужчин
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Аллу Пугачеву засняли в аптеке: не узнать
Аллу Пугачеву засняли в аптеке: не узнать
СМИ: 52-летняя Николь Кидман станет мамой в 5 раз
СМИ: 52-летняя Николь Кидман станет мамой в 5 раз
У всех самых страшных болезней есть один общий симптом
У всех самых страшных болезней есть один общий симптом
Спальня на даче: стильные решения для уютного дачного домика
Спальня на даче: стильные решения для уютного дачного домика
Женские ошибки в отношениях: ТОП-4 от Татьяны Лариной
Женские ошибки в отношениях: ТОП-4 от Татьяны Лариной
Продукты, которые успокаивают нервы
Продукты, которые успокаивают нервы