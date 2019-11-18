История авиаперелета "толстого" кота Виктора подняла протест: реакция сети

У авиакомпаний просят не запрещали питомцам "перемещаться со своей семьей в комфортных условиях"

Михаил Галин и кот Виктор Фото: facebook.com/mikhail.galin

В начале ноября житель столицы Латвии Михаил Галин на своей странице в Facebook рассказал о неприятном инциденте с российским "Аэрофлотом". Парень должен был летел из Москвы во Владивосток, однако его не пустили на борт из-за десятикилограммового кота по кличке Виктор. Вес животного на два килограмма превышал норму.

Скриншот: facebook.com/mikhail.galin

Пассажиру предложили сдать питомца в багаж, однако он отказался от этой идеи. "Любой хозяин домашнего животного знает массу причин, по которым это может быть небезопасно", – отметил Михаил.

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Галин отказался от полета и через Facebook нашел животное, похожее на Виктора – "миниатюрную кошечку Фиби". Чтобы купить новый билет до Владивостока, он использовал бонусные мили. В день вылета Галин и владельцы кошки Фиби приехали в аэропорт. Кошка успешно прошла проверку, Галину выдали посадочный талон, он поменял животных и улетел во Владивосток.

Скриншот: facebook.com/mikhail.galin

После инцидента авиакомпания "Аэрофлот" провела служебное расследования и исключила Михаила Галина из программы лояльности "за умышленное нарушение правил перевозки животных". Об этом сообщил представитель компании агентству "Москва".

Однако эта курьезная история получила продолжение: пользователи сети в поддержку Михаила создали целую коллекцию забавных картинок и мемов.

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А некая Ксения Славникова даже создала специальную петицию, в которой призывает авиакомпании не запрещать котам "перемещаться со своей семьей в комфортных условиях". "Американская авиакомпания Southwest Airlines просит придерживаться только параметров переноски, никак не ограничивая вес. У Delta нет на сайте ограничений ни по размерам переноски, ни по весу. Важно, чтобы переноска помещалась под впереди стоящим креслом", – отметила девушка.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, как кота-активиста посадили в одиночную камеру за то, что он регулярно освобождал собратьев. Работники приюта рассказывают, что Квилт уже несколько раз устраивал акции освобождения котов из клеток. Когда сотрудники Friends For Life приходили на работу утром, их встречали животные, которые свободно передвигались по офису, "оставляя за собой следы хаоса и разрушения".

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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