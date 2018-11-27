История любви: домашний павлин сбежал из дома со стаей диких индеек

Хозяйка считает, что птица почувствовала себя одинокой

Павлин. Фото: pixabay

В американском Вермонт произошел необычный инцидент: домашний павлин сбежал из дома со стаей индеек. Об этом в Facebook местная Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных "Мой павлин сбежал с дикими индейками. Не знаете ли вы, как поймать этого дурачка?", написала женщина в письме к защитникам дикой природы, сообщает Huffington Post.

Автором письма оказалась жительница города Спрингфилд по имени Рене Джонсон. Она рассказала, что ее павлин - он откликается на имя Пи, Форест и Уолтер - сбежал шесть недель назад. Это произошло после смерти его брата. Хозяйка считает, что Пи почувствовал себя одиноким.

"Он искал любви. Моя соседка видела, как он пытался флиртовать с индейками, а вскоре он просто исчез. Мы думали, что его съел хищник, но потом начали слышать его крики", — сказала Джонсон.

По словам женщины, она не раз видела павлина после побега, но так и не смогла поймать. Время от времени он приходит к ней поесть - но оставаться не хочет и снова убегает к индейкам.

Сотрудница организации по защите птиц Гвендолин Каузер заявила, что павлин способен выдержать низкие температуры, если у него достаточно пищи. С этим у Пи проблем нет.

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