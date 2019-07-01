Ивана Купала 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Узнайте о главных запретах в этот день

7 июня отмечаем Ивана Купала 2019 Фото: Depositphotos

7 июля украинцы отмечают Ивана Купала 2019. В этот праздник девушки гадали на суженого, пары прыгали через костер и все не только ради забавы и веселья, а и чтобы привлечь достаток и счастье в свой дом. В старину считалось, что в ночь на Ивана Купала духи земли, воды и огня говорят с людьми, а значит, это лучшее время, чтобы попросить у древних могучих сил помощи в делах и приоткрыть свое будущее.

Главными традициями Ивана Купала считаются омовение водой и очищение огнем. Для тех, кто хочет омолодить душу и тело, а также повеселиться от души, существует множество разнообразных купальских обрядов. В это время также принято гадать, а самое популярное гадание – на венках.

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Смотрите видео о приметах, традициях и обрядах на Ивана Купала:

Ивана Купала 2019: что нельзя делать 7 июля

Считается, что в это время просыпается всякая лесная нечисть, поэтому в эту ночь нельзя спать.

Женщинам нельзя отметить Ивана Купала, не побывав у вечернего костра – так делают только ведьмы.

Чтобы семья не обеднела, ее членам на Ивана Купала лучше ничего не отдавать, не продавать и не одалживать. А если человек найдет на дороге деньги – даже крупную сумму – ему ни в коем случае нельзя их брать.

В ночь с 6 на 7 июля от воды следует держаться подальше беременным, детям и пожилым. Водяная нечисть может навредить слабым организмам этих людей.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие будут выходные дни и праздники в июле 2019 года в Украине.

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