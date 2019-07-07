Ивана Купала 2019: красивые открытки с праздником

Ночь Ивана Купала ежегодно отмечается с 6 на 7 июля

В ночь с 6 на 7 июля украинцы отмечают Ивана Купала 2019. Мы подготовил для вас самые интересные поздравления с праздником Ивана Купала: красочные открытки, картинки, стихи, смс. Поздравьте своих родных и близких, а также знакомых, друзей и коллег.

В этот праздник девушки гадали на суженого, пары прыгали через костер. И все не только ради забавы и веселья, а и чтобы привлечь достаток и счастье в свой дом.

С праздником Ивана Купала 2019/Фото:fresh-cards.ru

Ивана Купала 2019:поздравления в стихах

На Ивана на Купала

Жизнь начни свою сначала!

Ключевой водой обмойся,

И душою успокойся.

А потом бегом во двор –

В пляс и вскачь через костер!

И венки плети, и смейся –

Лишь на лучшее надейся!

***

С днем Купалы поздравляем,

Только лучшего желаем:

Веселитесь, отдыхайте,

О друзьях не забывайте.

И купайтесь неустанно –

В море, речке, даже в ванной!

Чтобы смыть болезни, беды,

И испытывать победы!

***

Пора купаться в водоемах,

Иван Купала к нам пришел,

Давайте петь и веселиться,

Накроем мы огромный стол

И всем в округе пожелаем

Любви, здоровья, доброты,

Уйдет из жизни все плохое,

И скоро сбудутся мечты!

Красивые открытки на Ивана Купала 2019. Фото: fresh-cards.ru Красивые открытки на Ивана Купала 2019. Фото: fresh-cards.ru Красивые открытки на Ивана Купала 2019. Фото: fresh-cards.ru Красивые открытки на Ивана Купала 2019. Фото: fresh-cards.ru Красивые открытки на Ивана Купала 2019. Фото: fresh-cards.ru 1/5

***

На Ивана, на Купала

Над костром взлетают пары,

По реке венки плывут,

Хороводы там и тут.

Я желаю на Купала,

Чтоб судьба вас повстречала,

Пусть блеснет издалека

Цветом папоротника.

Волшебство Купальской ночи

Пусть вам счастье напророчит.

Жар костра очистит души,

Станет жизнь добрей и лучше.

***

Древний праздник, но очень красивый,

День Ивана Купалы сейчас,

Лето жаркое в самом разгаре,

Зной июля в полуденный час.

Окунаться пора и купаться,

И венки на воду опускать,

Отдыхать, веселиться, смеяться

И о чувствах своих прокричать!

Ивана Купала Фото: Depositphotos

Смс и поздравления в прозе на Ивана Купала 2019

Сегодня наши предки праздновали Ивана Купала, это та ночь, когда все зло остается по другую сторону костра. Пусть же так и будет в жизни каждого из нас, пусть цветок папоротника найдет каждый, кому нужно чудо. И пусть впереди ждет только счастье и радость, а горести будут сожжены в ярком пламени.

***

Темной купальской ночью горят костры и плывут по воде свитые девичьими ручками веночки. Так пусть же не будут забыты и впредь красивые славянские традиции и культурное наследие, подарившее нам необычный праздник на Ивана Купалу, бережно храниться многие годы и нашими потомками.

***

В праздник Ивана Купалы разреши пожелать тебе найти цветущий папоротник, пусть и в переносном смысле: пускай в жизни у тебя все придет в норму, в доме поселятся радость и счастье, в душе расцветет улыбка, а на работе все сложится самым лучшим образом.

Напомним, ранее мы писали, когда отмечается День Иоанна Крестителя в 2019 году и что нельзя делать в праздник.

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