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Ивана Купала 2019: красивые открытки с праздником

Ночь Ивана Купала ежегодно отмечается с 6 на 7 июля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 01:12

В ночь с 6 на 7 июля украинцы отмечают Ивана Купала 2019. Мы подготовил для вас самые интересные поздравления с праздником Ивана Купала: красочные открытки, картинки, стихи, смс. Поздравьте своих родных и близких, а также знакомых, друзей и коллег.

В этот праздник девушки гадали на суженого, пары прыгали через костер. И все не только ради забавы и веселья, а и чтобы привлечь достаток и счастье в свой дом.

С праздником Ивана Купала 2019/Фото:fresh-cards.ru

Ивана Купала 2019:поздравления в стихах

На Ивана на Купала
Жизнь начни свою сначала!
Ключевой водой обмойся,
И душою успокойся.

А потом бегом во двор –
В пляс и вскачь через костер!
И венки плети, и смейся –
Лишь на лучшее надейся!

***
С днем Купалы поздравляем,
Только лучшего желаем:
Веселитесь, отдыхайте,
О друзьях не забывайте.

И купайтесь неустанно –
В море, речке, даже в ванной!
Чтобы смыть болезни, беды,
И испытывать победы!

***
Пора купаться в водоемах,
Иван Купала к нам пришел,
Давайте петь и веселиться,
Накроем мы огромный стол
И всем в округе пожелаем
Любви, здоровья, доброты,
Уйдет из жизни все плохое,
И скоро сбудутся мечты!

Красивые открытки на Ивана Купала 2019. Фото: fresh-cards.ru
Красивые открытки на Ивана Купала 2019. Фото: fresh-cards.ru
Красивые открытки на Ивана Купала 2019. Фото: fresh-cards.ru
Красивые открытки на Ивана Купала 2019. Фото: fresh-cards.ru
Красивые открытки на Ивана Купала 2019. Фото: fresh-cards.ru
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***
На Ивана, на Купала
Над костром взлетают пары,
По реке венки плывут,
Хороводы там и тут.
Я желаю на Купала,
Чтоб судьба вас повстречала,
Пусть блеснет издалека
Цветом папоротника.
Волшебство Купальской ночи
Пусть вам счастье напророчит.
Жар костра очистит души,
Станет жизнь добрей и лучше.

***
Древний праздник, но очень красивый,
День Ивана Купалы сейчас,
Лето жаркое в самом разгаре,
Зной июля в полуденный час.
Окунаться пора и купаться,
И венки на воду опускать,
Отдыхать, веселиться, смеяться
И о чувствах своих прокричать!

Ивана Купала
Ивана Купала
Фото: Depositphotos

Смс и поздравления в прозе на Ивана Купала 2019

Сегодня наши предки праздновали Ивана Купала, это та ночь, когда все зло остается по другую сторону костра. Пусть же так и будет в жизни каждого из нас, пусть цветок папоротника найдет каждый, кому нужно чудо. И пусть впереди ждет только счастье и радость, а горести будут сожжены в ярком пламени.

***
Темной купальской ночью горят костры и плывут по воде свитые девичьими ручками веночки. Так пусть же не будут забыты и впредь красивые славянские традиции и культурное наследие, подарившее нам необычный праздник на Ивана Купалу, бережно храниться многие годы и нашими потомками.

***
В праздник Ивана Купалы разреши пожелать тебе найти цветущий папоротник, пусть и в переносном смысле: пускай в жизни у тебя все придет в норму, в доме поселятся радость и счастье, в душе расцветет улыбка, а на работе все сложится самым лучшим образом.

Напомним, ранее мы писали, когда отмечается День Иоанна Крестителя в 2019 году и что нельзя делать в праздник.

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Источник: Сегодня
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