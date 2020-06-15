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Из купленных в супермаркете яиц вылупились милые утята: фото и видео

Сегодня, 09:41

Птенцов назвали "Бип", "Пип" и "Мип"

29-летняя британка Чарли Лелло из Хартфордшира во время отпуска решила провести необычный эксперимент: она купили в супермаркете несколько яиц, положила их в инкубатор, а уже через месяц неожиданно для себя увидела вылупившихся крошечных утят.

"Я была очень взволнована, когда они вылупились", – рассказывает Чарли, которая работает помощником менеджера в магазине. Девушка назвала утят "Бип", "Пип" и "Мип" и надеется, что они проживут счастливую жизнь в качестве ее питомцев.

Представитель компании Waitrose, где британка покупала яйца, заявил, что оплодотворенные яйца можно безопасно употреблять в пищу, они ничем не отличаются от обычных яиц, пока их не поместят в инкубатор. "Это маловероятно, что птенцы вылупились. Но мы признаем, что такое возможно", – заявил он в комментарии для BBC.

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По словам девушки, она не собирается больше повторять подобный эксперимент. Если бы пришлось ходить на работу, она не смогла бы ухаживать за птенцами. "Но сейчас я нахожусь в вынужденном отпуске, и у меня есть время, чтобы вырастить их", – смеется Чарли.

Напомним, ранее удивленная отсутствием людей гусыня обустроила гнездо посреди вокзала.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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