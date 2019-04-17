Из пасти кобры вылезла 90-сантиметровая змея: невероятное видео
Инцидент произошел в одном из индийских городов
Жительница индийского города Кхурда заметила в своем доме пресмыкающееся и сразу же позвонила в организацию змееловов Snake Helpline. Прибывшие на место специалисты раскопал нору и выгнал шипящую змею длиной 1,2 метра. Когда мужчина схватил ее за хвост, испуганное пресмыкающееся срыгнуло свою добычу – 90-сантиметровую кобру. Видео, снятое очевидцем, было опубликовано на сайте Newsflare.
"Каннибализм — обычное поведение для кобр, — пояснил основатель организации Snake Helpline Субхенду Маллик. — Когда змея чувствует угрозу, она избавляется от съеденного и пытается как можно скорее сбежать".
К слову, индийские кобры бывают от 1,5 до двух метров в длину. Их яд содержит вещества, поражающие нервную систему, и опасен для человека. Девять процентов людей, укушенных очковой змеей, погибают даже после приема противоядия.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как в Таиланде местный житель вернулся домой и обнаружил огромную рептилию у себя под умывальником: питон готовился переварить кота, которого только проглотил. Также мы писали про гигантского питона, который на видео отрыгнул варана.
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