Из пасти кобры вылезла 90-сантиметровая змея: невероятное видео

Инцидент произошел в одном из индийских городов

Кобру от испуга стошнило другой змеей Фото: Pixabay

Жительница индийского города Кхурда заметила в своем доме пресмыкающееся и сразу же позвонила в организацию змееловов Snake Helpline. Прибывшие на место специалисты раскопал нору и выгнал шипящую змею длиной 1,2 метра. Когда мужчина схватил ее за хвост, испуганное пресмыкающееся срыгнуло свою добычу – 90-сантиметровую кобру. Видео, снятое очевидцем, было опубликовано на сайте Newsflare.

"Каннибализм — обычное поведение для кобр, — пояснил основатель организации Snake Helpline Субхенду Маллик. — Когда змея чувствует угрозу, она избавляется от съеденного и пытается как можно скорее сбежать".

Читайте также Смертельную схватку пятиметровой кобры с питоном сняли на видео

К слову, индийские кобры бывают от 1,5 до двух метров в длину. Их яд содержит вещества, поражающие нервную систему, и опасен для человека. Девять процентов людей, укушенных очковой змеей, погибают даже после приема противоядия.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как в Таиланде местный житель вернулся домой и обнаружил огромную рептилию у себя под умывальником: питон готовился переварить кота, которого только проглотил. Также мы писали про гигантского питона, который на видео отрыгнул варана.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram