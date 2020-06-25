Из-за коронавируса пивом начали удобрять деревья

Алкогольный напиток пустили "на компостирование" и переработали в биогаз

Пивоварня Guinness из-за пандемии коронавируса начала удобрять своей продукцией деревья. Поскольку во время карантина закрылись бары и пабы, а сваренное пиво нужно было куда-то девать, руководство компании приняло такое решение. Об этом пишет издание Independent.

По словам представителей Guinness, алкогольный напиток пустили "на компостирование" и переработали в биогаз. Это сделано в рамках экологического проекта.

Директор по эксплуатации пивоваренного завода Айдан Кроу сказал, что он не может точно сказать, сколько именно пива ушло на удобрение. "Я бы, скорее всего, расплакался, если бы узнал общую сумму", – отметил Кроу, добавив, что это "сотни тысяч кег".

Guinness – самое известное и потребляемое ирландское пиво. Компания была основана в 1759-м году пивоваром Артуром Гиннессом.

Напомним, в британском графстве Нортумберленд нашли весьма оригинальный выход из подобной ситуации. Не дожидаясь пока продукция испортится, пивоварня Alnwick Brewery Company начала бесплатно раздавать пиво всем желающим.

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