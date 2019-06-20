Из-за редкой болезни у женщины непрерывно растет грудь

Лам Пхраи Си Нуан вынуждена обматывать молочные железы куском ткани, который завязывает на шее

Лам Пхраи Си Нуан страдает из-за аномального роста груди Фото: infosebenar.com

У 46-летней жительницы провинции Пхитсанулок (Таиланд) по имени Лам Пхраи Си Нуан нашли болезнь, из-за которой ее грудь выросла до аномальных размеров. Предположительно, женщина страдает от редкого генетического заболевания – гигантомастии, пишет Daily Mail.

Смотрите видео: как большая грудь разрушает женские судьбы

Местные врачи пока не могут поставить точный диагноз Нуан и предложить ей какое-либо лечение. Однако утверждают, что раковых опухолей у нее нет. Пациентке предстоит очередной осмотр в больнице в июле, но она переживает, что не сможет за это заплатить, ведь сейчас является безработной.

Из-за огромного размера молочных желез женщина страдает от сильных болей в шее, плечах и спине. Чтобы поддерживать грудь, Нуан обматывает ее куском ткани, который завязывает на шее.

Ранее "Сегодня" уже писали о подобной проблеме у австралийки, которая страдает из-за аномального роста груди 11 размера.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram