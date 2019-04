Из-за жесткого приземления гимнастка сломала обе ноги: видео

Саманта Керио сломала обе ноги на соревнованиях

Американская гимнастка Саманта Керио сломала обе ноги на соревнованиях Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

Керио неудачно приземлилась после прыжка, в результате чего сломала обе ноги и вывихнула колени. Американка, представляющая Обернский университет штата Алабама, объявила о завершении спортивной карьеры.

Auburn senior Sam Cerio broke both her legs and dislocated both knees during her floor routine yesterday. Horrific and utterly heartbreaking way to end her collegiate athletic career.



WATCH WITH DISCRETIONpic.twitter.com/kVBSvH6vk1