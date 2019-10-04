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Из желудка аллигатора достали невероятный клад

Внутри умершей рептилии обнаружили около 330 монет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:52
В желудке аллигатора нашли монеты
В желудке аллигатора нашли монеты
Фото: Pixabay

В зоопарке города Нагоя в Японии умер 54-летний аллигатор, который жил в неволе с 1965 года. После вскрытия в его желудке нашли около 330 монет. Об этом сообщает сайт Japantoday.

По словам работников зоопарка, аллигаторы имеют привычку глотать мелкие камешки, чтобы улучшить процесс пищеварения. Вероятно, старая рептилия заглатывала монеты, которые бросали в пруд посетители заведения, вместе с камнями. Хоть мелочь и не стала непосредственной причиной гибели рептилии, но ветеринары попросили гостей зоопарка больше не бросать монеты в водоем, так как это опасно для животных и не принесет им удачи.

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К слову, традиция кидать мелочь в искусственные водоемы и фонтаны популярна у японцев: считается, что это приносит удачу и способствует исполнению желаний.

Первые два десятилетия посетители зоопарка могли видеть его только через стеклянный экран. Но в 1989 году на территории открыли пруд, и с тех пор гости могли наблюдать за животным с моста.

Ранее новости "Сегодня" писали о жительнице Флориды, которая сообщила, что в ее дом пытается пробраться огромный четырехметровый аллигатор. Кроме этого, мы рассказывали, как в Австралии крокодил набросился на двоих мужчин, охотившихся на кабанов.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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