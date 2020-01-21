Измена парня неожиданно попала в прямую трансляцию: видео

Парень на записи нежно обнимал и целовал свою любовницу

Парень попался на измене с любовницей Фото: Sharon McCutcheon / Unsplash

Болельщик по имени Дейви Андраде во время товарищеского матча команд "Барселона" и "Дельфин" на стадионе в Эквадоре попал в "Камеру поцелуев" (социальная игра, которая проходит в тайм-аутах спортивных состязаний). Парень нежно обнимал и целовал свою любовницу. Видео стало вирусным и заинтересовало издание Daily Star.

Как можно увидеть на опубликованном ролике, фанат быстро заметил, что на него направлены камеры, убрал свою руку с плеча девушки, сделал невозмутимое выражение лица и уткнулся в экран телефона. Видео разлетелось по социальным сетям, собрало миллионы просмотров и насмешило пользователей Сети.

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Вскоре Андраде разместил пост в Facebook и Instagram, в котором попросил у своей "официальной" возлюбленной прощения. "Я хочу проживать эти моменты рядом с тобой. Я прошу у тебя прощения и хочу сделать это публично. Возможно, так ты сможешь простить меня. Я хочу вернуть тебя назад", – написал он.

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