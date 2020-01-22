Изуродованная редкой болезнью девушка вернула себе красоту: фото

15-летняя китаянка из-за морщинистой кожи и обвисших щек казалась окружающим пожилой женщиной

Сяо Фэн до и после операции Фото: Shenyang Sunline Plastic Surgery Hospital

Страдающая редким генетическим отклонением девушка по имени Сяо Фэн из китайской провинции Ляонин пережила ряд медицинских процедур и обзавелась новой внешностью. Об этом сообщает издание Daily Mail.

15-летняя китаянка из-за морщинистой кожи и обвисших щек казалась окружающим пожилой женщиной и подвергалась травле со стороны одноклассников. Чтобы полностью изменить свою жизнь, Сяо Фэн обратилась за помощью к филантропу Го Минъи. Врача тронула история девушки, и он занялся сбором средств на ее лечение, которое оценивалось примерно в 506 тысяч китайских юаней (1,7 млн грн).

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Операция прошла 29 декабря прошлого года под руководством 10 хирургов, 3 анастезиологов и 5 медсестер и длилась 7,5 часа. Специалисты удалили с лица девушки 7 сантиметров лишней кожи.

Сяо Фэн обзавелась новой внешностью Фото: Shenyang Sunline Plastic Surgery Hospital Сяо Фэн обзавелась новой внешностью Фото: Shenyang Sunline Plastic Surgery Hospital Сяо Фэн обзавелась новой внешностью Фото: Shenyang Sunline Plastic Surgery Hospital Сяо Фэн обзавелась новой внешностью Фото: Shenyang Sunline Plastic Surgery Hospital Сяо Фэн обзавелась новой внешностью Фото: Shenyang Sunline Plastic Surgery Hospital Сяо Фэн обзавелась новой внешностью Фото: Shenyang Sunline Plastic Surgery Hospital Сяо Фэн обзавелась новой внешностью Фото: Shenyang Sunline Plastic Surgery Hospital 1/7

20 января Сяо Фэн продемонстрировала результаты пластической операции на пресс-конференции в городе Шэньян, провинция Ляонин. Там она впервые увидела свое отражение в зеркале после длительной реабилитации. На сцене девушка расплакалась и обняла родителей.

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