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Известная телеведущая случайно обнажилась в прямом эфире: забавное видео

Аргентинская телеведущая Сол Перес попала в курьезную ситуацию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:41

На церемонии награждения Martin Fierro Awards, главной премии среди работников телевидения в Аргентине, произошел курьезный случай. Телеведущая Сол Перес оказалась раздета в прямом эфире из-за выходки дизайнера Фабиана Медина Флорес, который поправил ее платье, обнажив полностью ноги девушки. Об этом сообщает Infobae.

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25-летняя Перес давала интервью ведущим мероприятия, одним из которых был Флорес, когда он приподнял подол ее платья и продемонстрировал нижнее белье.

Смотрите видео: ляпы ведущих в прямом эфире

В эфире аргентинского телеканала El trece Флорес пояснил, что не хотел навредить девушке. "Я заметил, что подол платья попал на туфли и хотел помочь", – добавил он. Сама девушка спокойно отреагировала на инцидент, хотя и допустила, что дизайнер мог поступить так умышленно.

Ранее "Сегодня" писали о николаевской телеведущей, которая в эфире "35-го телеканала" допустила ошибку, прочитав новость с суфлера без пауз. Кроме этого, мы рассказывали, как ведущая новостей Монгольского национального телевидения покорила сеть умением читать скороговорки.

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