Известная украинская телеведущая оконфузилась в эфире: видео

Алеся Бацман во время интервью не смогла выговорить слово "деолигархизация"

Телеведущая оконфузилась в эфире Фото: Depositphotos

Известная украинская телеведущая Алеся Бацман попала в неловкую ситуацию во время интервью с шоуменом Евгением Кошевым. Она не смогла выговорить слово "деолигархизация", хотя повторяла его несколько раз подряд. Соответствующее видео появилось в YouTube.

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Как можно увидеть на ролике, Бацман в эфире своей авторской программы пыталась подчеркнуть важность процесса деолигархизации в Украине. Однако телеведущей так и не удалось выговорить вышеупомянутый термин.

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Алеся Бацман – украинская журналистка, главный редактор общественно-политического интернет-издания "Гордон". Шесть лет работала редактором программы Савика Шустера. В этот период была внештатным корреспондентом еженедельника "Бульвар Гордона" и газеты "Зеркало недели". Ее муж – Дмитрий Гордон, украинский журналист и телеведущий. Имеет двух дочерей – Санту и Алису.

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