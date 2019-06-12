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Известная украинская телеведущая оконфузилась в эфире: видео

Алеся Бацман во время интервью не смогла выговорить слово "деолигархизация"

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:58
Телеведущая оконфузилась в эфире
Телеведущая оконфузилась в эфире
Фото: Depositphotos

Известная украинская телеведущая Алеся Бацман попала в неловкую ситуацию во время интервью с шоуменом Евгением Кошевым. Она не смогла выговорить слово "деолигархизация", хотя повторяла его несколько раз подряд. Соответствующее видео появилось в YouTube.

Смотрите видео: конфуз Алеси Бацман в эфире авторской программы

Как можно увидеть на ролике, Бацман в эфире своей авторской программы пыталась подчеркнуть важность процесса деолигархизации в Украине. Однако телеведущей так и не удалось выговорить вышеупомянутый термин. 

Смотрите видео: ляпы ведущих в прямом эфире


Алеся Бацман – украинская журналистка, главный редактор общественно-политического интернет-издания "Гордон". Шесть лет работала редактором программы Савика Шустера. В этот период была внештатным корреспондентом еженедельника "Бульвар Гордона" и газеты "Зеркало недели". Ее муж – Дмитрий Гордон, украинский журналист и телеведущий. Имеет двух дочерей – Санту и Алису.

Ранее "Сегодня" писали о николаевской телеведущей, которая в эфире "35-го телеканала" допустила ошибку, прочитав новость с суфлера без пауз. Кроме этого, мы рассказывали, как ведущая новостей Монгольского национального телевидения покорила сеть умением читать скороговорки.

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Источник: Сегодня
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