Известный математик вычислил точную дату конца света

Если верить данным, это случиться совсем скоро

Конец света. Фото: vladtime

Ученым удалось расшифровать рукописи одного из самых известных физиков и математиков Исаака Ньютона. Как выяснилось, великий английский мыслитель также верил в небылицы о конце света. Ньютон искал истину на страницах главной книги христиан – Библии. Ему даже удалось предсказать точную дату конца света. Апокалипсис якобы должен произойти в 2060 году.

Стоит отметить, что Ньютон подразумевал не конец жизни на Земле, а скорее начало новой эры. По его мнению, Иисус Христос в указанную дату вернется к людям и начнет править человечеством на протяжении 1000 лет.

В свою очередь сотрудники Массачусетского университета полагают, что конец нашей цивилизации придет в 40-х годах XXI века. Они называют точкой отсчета конца света 2020 год. Причиной гибели станут: загрязнение окружающей среды, рост населения и нехватка природных ресурсов.

Напомним, ранее ученые сделали невероятный вывод о том, как погибнет Земля. А в середине прошлого года ученые заявили, что через 50 тысяч лет на Земле наступит новый ледниковый период.

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