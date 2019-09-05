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Известный российский актер сбросил 100 кг: шокирующие фото

Александр Семчев из-за серьезных проблем со здоровьем сильно похудел

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:04
Александр Семчев
Александр Семчев
Фото: REP

Звезда российских сериалов Александр Семчев похудел на 100 килограммов. Актер, который раньше весил около двух центнеров, страдал от сахарного диабета, одышки и повышенного артериального давления.  

49-летний Семчев худел под присмотром врачей – пересмотрел свое питание, отказался от калорийной и жирной пищи, стал питаться овсянкой и овощами, а также выпивает перед каждым приемом пищи 100 грамм сока из стеблей сельдерея, обладающего мощным жиросжигающим действием, пишет Starhit.

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Помимо диеты, Александр начал заниматься на беговой дорожке, прошел курс липосакции, а врачи провели ему полный комплекс мер по восстановлению кровообращения и научили правильному дыханию.

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По неподтвержденной информации, актер перенес операцию по уменьшению желудка, но сам он это отрицает. "Уменьшайте порции, пейте воду для усиления метаболизма и чередуйте куриную грудку с индейкой и рыбой. Ну, конечно, дело не только в куриной грудке, есть еще и сырые овощи. Мешайте в равных пропорциях и увидите эффект", – советует Семчев. 

Олександр Семчев
Фото: REP
Олександр Семчев
Фото: REP
Олександр Семчев
Фото: REP
Олександр Семчев
Фото: REP
Олександр Семчев
Фото: REP
Олександр Семчев
Фото: REP
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Александр Семчев – российский актер, известен зрителям по фильмам "Марш Турецкого", "Маросейка 12", "Граница. Таежный роман" и "Участок".

Также "Сегодня" сообщали, как 29-летняя Дженнифер Малик из города Блэкпул (Великобритания) за 16 месяцев похудела на 95 килограммов. Кроме этого, мы рассказывали о похудевшей на 90 килограммов девушка, которая назвала главное условие сброса веса.

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