Известный российский актер сбросил 100 кг: шокирующие фото

Александр Семчев из-за серьезных проблем со здоровьем сильно похудел

Александр Семчев Фото: REP

Звезда российских сериалов Александр Семчев похудел на 100 килограммов. Актер, который раньше весил около двух центнеров, страдал от сахарного диабета, одышки и повышенного артериального давления.

49-летний Семчев худел под присмотром врачей – пересмотрел свое питание, отказался от калорийной и жирной пищи, стал питаться овсянкой и овощами, а также выпивает перед каждым приемом пищи 100 грамм сока из стеблей сельдерея, обладающего мощным жиросжигающим действием, пишет Starhit.

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Помимо диеты, Александр начал заниматься на беговой дорожке, прошел курс липосакции, а врачи провели ему полный комплекс мер по восстановлению кровообращения и научили правильному дыханию.

По неподтвержденной информации, актер перенес операцию по уменьшению желудка, но сам он это отрицает. "Уменьшайте порции, пейте воду для усиления метаболизма и чередуйте куриную грудку с индейкой и рыбой. Ну, конечно, дело не только в куриной грудке, есть еще и сырые овощи. Мешайте в равных пропорциях и увидите эффект", – советует Семчев.

Олександр Семчев Фото: REP Олександр Семчев Фото: REP Олександр Семчев Фото: REP Олександр Семчев Фото: REP Олександр Семчев Фото: REP Олександр Семчев Фото: REP 1/6

Александр Семчев – российский актер, известен зрителям по фильмам "Марш Турецкого", "Маросейка 12", "Граница. Таежный роман" и "Участок".

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