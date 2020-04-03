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"Извини, это первый раз": повара в Италии приготовили российскому врачу украинский борщ, фото

По мнению вирусолога, итальянские кулинары с задачей не справились

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:46

Российский вирусолог Александр Семенов, который сейчас находится в Италии, рассказал, что итальянские повара в качестве благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом приготовили медикам из РФ борщ, который ранее в американском суде признали украинским блюдом.

"Проникновение наше по планете особенно заметно вдалеке. Нам пошли навстречу. Сегодня маленький праздник и огромный сюрприз для всех ребят", – написал Александр в Facebook и добавил фотографию с подписью "борщ". На столе возле блюда повара поставили табличку с надписью: "Извини это первый раз".

Позже Семенов рассказал, что итальянские повара с задачей не справились, настоящего борща попробовать не удалось. "Вместо борща у повара получился обычный свекольник, а вернее, свекольно-капустно-картофельный суп на мясном бульоне. Но никто не расстроился", – отметил он.

Украинский борщ
Украинский борщ
Фото: Pixabay

В комментариях украинские пользователи отметили, что борщ – это исконно украинское блюдо и к России никакого отношения не имеет.

Смотрите видео: украинка встала на защиту украинского борща

Напомним, ранее мы рассказывали, как сварить постный борщ с грибами, а также делились рецептом постного борща в мультиварке.

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Источник: Сегодня
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