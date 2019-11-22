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Кабинка уборной не выдержала страсти двух полицейских

Правоохранители избежали наказания за неподобающее поведение, утверждает Грэхем Маклафлин

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:42
Полицейские сломали туалетную кабину во время секса Фото: Christian Wiediger on Unsplash
Полицейские сломали туалетную кабину во время секса
Фото: Christian Wiediger on Unsplash

20 ноября состоялось слушание по делу о неправомерных действиях бывшего главного суперинтенданта полиции британского графства Дербишир – Грэхема Маклафлина. Чтобы оправдать себя, в ходе заседания мужчина рассказал о двух полицейских, которые занялись сексом в общественном туалете , однако избежали наказания за неподобающее поведение. Британец не уточнил детали произошедшего и не раскрыл личности участников, пишет The Sun.

Смотрите видео: почтенный британский парламентарий погубил карьеру из-за секс-скандала

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По информации издания, Маклафлина вместе с командой отправили на Виргинские острова после урагана, произошедшего в 2017 году. Согласно обвинениям, там он отправил сотруднице полиции сообщение с угрозами. Однако суд принял решение, что грубый проступок Маклафлина все же не скажется на размере его пенсии за выслугу в полиции.

Напомним, известный ведущий влип в неприятную историю с интимом. Журналиста американского телеканала Fox News Эрик Боллинг отстранили от работы в связи с подозрениями в рассылке коллегам интимных снимков. Кроме этого, "Сегодня" писали, как певицу арестовали за "многообещающее" поедание банана: появилось видео.

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