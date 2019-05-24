Как быстро похудеть дома: лайфхак от финтес-блогерши

Американка Алиса Грин рассказала, как сбросить лишний вес и привести себя в отменную физическую форму

Американская фитнес-блогерша Алиса Грин запустила в сети интересный флешмоб. Девушка берет на руки или же сажает на плечи своего питомца и приседает вместе с ним. Таким образом, утверждает она, можно быстро привести себя в форму, похудеть и подкачать ягодицы.

Прошло совсем немного времени, и сейчас за Алисой повторяют упражнения люди со всего мира, а видео тренировок, где собаки заменяют штангу – выкладывают в социальных сетях и на YouTube.

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Алиса Грин рассказывает, что делает подходы каждый день. И в этом девушке здорово помогает ее 30-килограммовый золотистый ретривер. Пес тоже не против поваляться с хозяйкой – для него это веселое развлечение.

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