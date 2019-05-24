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Как быстро похудеть дома: лайфхак от финтес-блогерши

Американка Алиса Грин рассказала, как сбросить лишний вес и привести себя в отменную физическую форму

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:31

Американская фитнес-блогерша Алиса Грин запустила в сети интересный флешмоб. Девушка берет на руки или же сажает на плечи своего питомца и приседает вместе с ним. Таким образом, утверждает она, можно быстро привести себя в форму, похудеть и подкачать ягодицы. 

Прошло совсем немного времени, и сейчас за Алисой повторяют упражнения люди со всего мира, а видео тренировок, где собаки заменяют штангу – выкладывают в социальных сетях и на YouTube.

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Алиса Грин рассказывает, что делает подходы каждый день. И в этом девушке здорово помогает ее 30-килограммовый золотистый ретривер. Пес тоже не против поваляться с хозяйкой – для него это веселое развлечение. 

Ранее "Сегодня" рассказывали об особенностях диеты Дюкана. Кроме этого, свой секрет похудения раскрыл премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Также мы  рассказывали, как похудеть на японской диете

Смотрите видео о самых абсурдных диетах мира:

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Источник: Сегодня
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