Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как быстро похудеть на 20 кг: британка назвала одно условие

Женщина раскрыла главный секрет сброса веса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:53
Мик Дорнберер с подругой Фото: facebook.com/mikaeladornbierer
Мик Дорнберер с подругой
Фото: facebook.com/mikaeladornbierer

Британка Мик Дорнберер поделилась секретом быстрого сброса веса. Женщина призналась, что после переезда из Австралии в Лондон пять лет назад она начала чаще посещать ночные заведения и пить алкоголь. В результате Мик поправилась до 80 килограммов и потеряла уверенность в себе. Тогда британка решила привести свое тело в порядок, отказалась от алкоголя и приняла участие в двухмесячном челлендже.

"Моя работа требует много энергии. Я постоянно на ногах, поэтому в обед ела на бегу. На ужин у меня была паста, пицца или бургер, — вспоминает 30-летняя женщина в интервью для Daily Mail. — А еще я каждый день с самого утра и до вечера пила энергетики".

Мик Дорнберер
Фото: facebook.com/mikaeladornbierer
Мик Дорнберер
Фото: facebook.com/mikaeladornbierer
Мик Дорнберер
Фото: facebook.com/mikaeladornbierer
Мик Дорнберер
Фото: facebook.com/mikaeladornbierer
Мик Дорнберер
Фото: facebook.com/mikaeladornbierer
Мик Дорнберер
Фото: facebook.com/mikaeladornbierer
1/6

Дорнберер добавляет, что прежде всего она отказалась от алкоголя и сбросила почти 20 килограммов лишнего веса. Женщина пересмотрела свой рацион питания и начала тренироваться до пяти раз в неделю. Уже через месяц она похудела на 13 килограммов, а спустя полгода вернулась в прежнюю форму — 60 килограммов.

Сейчас женщина продолжает заниматься спортом шесть раз в неделю, регулярно бегает и готовится к полумарафону.

Напомним, мужчина похудел вдвое и назвал простой способ сброса веса. Также мы сообщали, что 29-летняя Дженнифер Малик из города Блэкпул (Великобритания) за 16 месяцев похудела на 95 килограммов. Кроме этого, похудевшая на 90 килограммов девушка назвала главное условие сброса веса.

Смотрите видео: 200-килограммовая фидеристка разбогатела благодаря лишнему весу

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Жуткое похудение: девушка из-за сока стала весить 40 килограммов Располневшая блогерша похудела вдвое: фото красотки Похудение вдвое помогло одинокому мужчине найти свою любовь: фото Женщина ради дочери похудела вдвое и стала красоткой: фото
фото видео Великобритания похудение лишний вес как похудеть
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Уволенная сиделка больной Тереховой тайно снимала актрису
Уволенная сиделка больной Тереховой тайно снимала актрису
Бойфренд Юлии Началовой: «Мы себя обнадеживали»
Бойфренд Юлии Началовой: «Мы себя обнадеживали»
Развод Собчак с Виторганом: названа причина
Развод Собчак с Виторганом: названа причина
6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку
6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку

Популярные статьи

Вчера, 17:16Fun

9 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Вчера, 13:35Техно

Атака НЛО: запуск ракет NASA породил жуткое явление

Вчера, 13:18Fun

Девушка в белом платье сорвала свадьбу бывшего жениха: видео

Вчера, 12:30Fun

Отец едва не потерял сознание, увидев прическу дочери

Вчера, 09:01Шоу-бизнес

Ольга Сумская очаровала снимками с 17-летней дочерью-красавицей

8 апреляFun

Показали "самое лучшее фото с выпускного"

7 апреляFun

Пять райских уголков на Земле, куда очень сложно попасть туристам

7 апреляFun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

7 апреляFun

Благовещение: что ни в коем случае нельзя делать

7 апреляТехно

Xiaomi отказалась от поддержки старых смартфонов Redmi

7 апреляFun

Поздравления с Благовещением 2019: стихи и картинки

7 апреляFun

Как отбелить зубы за одну минуту: видео

7 апреляШоу-бизнес

Вся в черном: дочь Началовой впервые вышла в свет после смерти матери

7 апреляFun

7 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

7 апреляШоу-бизнес

Последнее видео Юлии Началовой всколыхнуло сеть

7 апреляТехно

Мобильная игра The Elder Scrolls: Blades стала доступна всем

Новости партнеров

Оператор Первого канала обозвал Димаша (видео)
Оператор Первого канала обозвал Димаша (видео)
Цекало потратил на свадебное путешествие в Италии около миллиона
Цекало потратил на свадебное путешествие в Италии около миллиона
«Не пожелаешь и врагу»: Брежнева заговорила о разводе сестры
«Не пожелаешь и врагу»: Брежнева заговорила о разводе сестры
Топ-20 звезд с пугающей внешностью
Топ-20 звезд с пугающей внешностью
Запеченная в фольге скумбрия
Запеченная в фольге скумбрия
Его нам будет не хватать: умер актер Алексей Булдаков
Его нам будет не хватать: умер актер Алексей Булдаков
Звезда фильма «Селфи» стал многодетным отцом
Звезда фильма «Селфи» стал многодетным отцом
Дженнифер Энистон впервые станет мамой в 50 лет
Дженнифер Энистон впервые станет мамой в 50 лет