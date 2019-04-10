Как быстро похудеть на 20 кг: британка назвала одно условие

Женщина раскрыла главный секрет сброса веса

Мик Дорнберер с подругой Фото: facebook.com/mikaeladornbierer

Британка Мик Дорнберер поделилась секретом быстрого сброса веса. Женщина призналась, что после переезда из Австралии в Лондон пять лет назад она начала чаще посещать ночные заведения и пить алкоголь. В результате Мик поправилась до 80 килограммов и потеряла уверенность в себе. Тогда британка решила привести свое тело в порядок, отказалась от алкоголя и приняла участие в двухмесячном челлендже.

"Моя работа требует много энергии. Я постоянно на ногах, поэтому в обед ела на бегу. На ужин у меня была паста, пицца или бургер, — вспоминает 30-летняя женщина в интервью для Daily Mail. — А еще я каждый день с самого утра и до вечера пила энергетики".

Мик Дорнберер Фото: facebook.com/mikaeladornbierer Мик Дорнберер Фото: facebook.com/mikaeladornbierer Мик Дорнберер Фото: facebook.com/mikaeladornbierer Мик Дорнберер Фото: facebook.com/mikaeladornbierer Мик Дорнберер Фото: facebook.com/mikaeladornbierer Мик Дорнберер Фото: facebook.com/mikaeladornbierer 1/6

Дорнберер добавляет, что прежде всего она отказалась от алкоголя и сбросила почти 20 килограммов лишнего веса. Женщина пересмотрела свой рацион питания и начала тренироваться до пяти раз в неделю. Уже через месяц она похудела на 13 килограммов, а спустя полгода вернулась в прежнюю форму — 60 килограммов.

Сейчас женщина продолжает заниматься спортом шесть раз в неделю, регулярно бегает и готовится к полумарафону.

Напомним, мужчина похудел вдвое и назвал простой способ сброса веса. Также мы сообщали, что 29-летняя Дженнифер Малик из города Блэкпул (Великобритания) за 16 месяцев похудела на 95 килограммов. Кроме этого, похудевшая на 90 килограммов девушка назвала главное условие сброса веса.

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