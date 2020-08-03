Как это возможно: видео с каверзной уловкой ставит в тупик пользователей Twitter

Курьезный ролик опубликовал в Сети игрок Национальной баскетбольной ассоциации Рекс Чэпмен

В Twitter набирает популярности интерактивное видео, на котором девушка предлагает выбрать зрителю одно из двух слов – Brainstorm или Green Needle. Особенность ролика в том, что вы слышите лишь тот вариант слова, на котором сосредоточиваете взгляд.

Ролик опубликовал на своей страничке в Twitter игрок Национальной баскетбольной ассоциации Рекс Чэпмен.

"Это хороший пример предубеждения. Когда мы сосредотачиваем взгляд на конкретном слове, наш мозг фиксирует один звуковой сигнал и не может обработать другие", – утверждает предпринимательница Джен Жу. – Чтобы понять, как возникает эта иллюзия со звуком, попробуйте прослушать видео, не фокусируя взгляд на одном слове".

Видео собрало более 3,3 миллиона просмотров и 18 тысяч ретвитов. Запись разместили на своих страницах в Сети актер Джемейн Клемент, певец Ice T и комик Сет Грин.

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Напомним, ранее Моника Шаффнер из Новой Зеландии, прогуливаясь на пляже, случайно сняла на видео оптическую иллюзию – лайнер, который будто завис над океаном.

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