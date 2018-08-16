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Как хранить вино – секреты сомелье

О том, как выбрать вино, написано немало статей, но как обращаться с вином дальше?

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Что нужно знать, чтобы сохранить драгоценный букет вкусовых и ароматических качеств вина? Как обращаться с уже открытой бутылкой? Как организовать свою библиотеку вина?

За разъяснениями мы обратились к Евгению Сегану, бренд-амбассадору Торгового дома Inkerman. Человеку, который посвятил вину свою профессиональную жизнь и знает о нем, кажется, буквально все.

Итак, читаем и запоминаем.

Положение бутылки важно! Храните бутылку в горизонтальном положении, если она с корковой пробкой. Тогда пробка будет смачиваться вином и не станет пересыхать. Кроме того, она будет блокировать поступление кислорода. Хотя стоит заметить, что не каждому сорту вина контакт с кислородом противопоказан. К таким, например, относятся мадеры и некоторые типы оранжевых вин. Они уже на пике окисления, поэтому очередной "глоток воздуха" им не страшен.

Состояние пробки – это тоже важно. Корковая пробка имеет свойство портиться. Поэтому, если вы решили хранить вино лет 15, а то и больше, то через время пробку придется заменить на новую.

"Откуда пошло название "сомелье"? Раньше провизию, в том числе вино, завозили в города на огромных телегах, которые назывались сомами. А человека, управляющего такой телегой, называли сомелье. Он знал, что находится в каждой бочке".

Зачем нужен сургуч? Кстати, если вы обратили внимание, то на некоторых бутылках есть сургуч. Он защищает пробку от плесени и короеда. Поэтому выбор в пользу такой бутылки для долгого хранения тоже имеет немаловажное значение.

Вино любит постоянство. Перепад температуры не идет на пользу этому напитку. А где мы обычно храним вино? На кухне. Если не в шкафу, так в холодильнике. Так вот, кухня – это худший вариант для вина. Поэтому если вы решили хранить вино дома, тогда стоит выбрать место с постоянной температурой. В обычной квартире даже платяной шкаф подойдет для этого намного лучше кухни.

"В Бремене хранится одно из старых вин, разлитое в 12 бочек (по числу апостолов). Оно датируется 1727 годом".

Почему вино стареет? Не каждый может похвастаться наличием винного погреба или специального шкафа для хранения этого напитка. А вино любит температуру приблизительно 12°C. При низкой температуре (а в холодильнике обычно 5°C) газы растворяются в жидкости куда лучше, нежели при высокой. Поэтому вино стареет быстрее, что не идет ему на пользу.

Темнота – обязательное условие. Если вы не хотите испортить аромат вина, не подвергайте этот напиток воздействию света. Есть даже такое понятие, как "световая болезнь". Если вино будет подвергаться воздействию света, то его аромат трансформируется в совсем неприятную сторону. Поэтому место для хранения вина должно быть темным.

Сколько хранить открытое вино? Когда происходит контакт вина с кислородом, напиток начинает окисляться и портиться. Поэтому если вы открыли бутылку белого вина, например, Совиньон или Алиготе из Классической коллекции Inkerman, ее можно хранить 1-2 дня. Красные вина, такие, как Мерло или Каберне из той же Классической коллекции – примерно 2-4 дня. Исключением будут сладкие крепленые вина, как например, кагор. Их можно хранить после открытия бутылки даже несколько недель.

"Существует простое правило: кислое – к кислому, белое – к белому, красное – к красному. То есть если вы планируете блюда с использованием кислых продуктов, то подавайте кислое вино. Если готовите десерт – выбирайте к нему сладкие сорта вин. К белому мясу – белое вино и т.д.".

Все ли вина со временем становятся еще лучше? К сожалению, это утверждение верно не для всех вин. Например, некоторые сорта при старении теряют свой цвет, у них меняется ароматика, причем не в лучшую сторону. К таким винам можно отнести, например, столовые мускаты.

Вино для особого случая. Если вы все-таки решили сохранить бутылку хорошего вина для какого-то праздника или важного для вас события, то отдайте предпочтение тому, которое прошло дубовую выдержку.Такому, например, как Inkerman Reserve (в домашних условиях может храниться, по крайней мере, 5 лет, а в правильных и десятилетия)

Почему красное вино больше склонно к выдержке? Оно имеет свой особый секрет. Благодаря тому, что некоторые компоненты красного вина имеют повышенную антиоксидантную активность, качества этого вина при выдержке только улучшаются.

Теперь вы знаете, как хранить вино. И все же главный секрет – получать от вина удовольствие, разделять моменты радости с близкими и любимыми, жить здесь и сейчас.