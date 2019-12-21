Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как изменились актеры из фильма о Гарри Поттере: поразительное фото

Снимок быстро стал популярным в интернете и разошелся по Сети

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:32
Актеры из "Гарри Поттера"
Актеры из "Гарри Поттера"
Фото: facebook.com/DanielRadcliffeNews

Актеры, сыгравшие в популярной саге о Гарри Поттере, спустя много лет после съемок в фильме перед Рождеством опять собрались вместе. Том Фэллон, исполнитель роли Драко Малфоя, опубликовал две фотографии в своем Instagram. На них можно увидеть повзрослевших Нэвилла Долгопупса, Джинни Уизли, Полумну Лавгуд, Гермиону Грейнджер и Малфоя.

Дэниел Рэдклифф (Гарри Поттер) на встречу не приехал, но репостнул фотографию в своем Facebook.

Скриншот: facebook.com/DanielRadcliffeNews

Индийские юристы будут изучать право по книгам Джоан Роулинг:

Снимок быстро стал популярным и разошелся по Сети. Большинство комментаторов пишут о том, как они рады видеть повзрослевших героев детства: "Это согревает мне сердце", "Вы делаете меня счастливой". Однако некоторые пользователи удивились тому, как повзрослели актеры, а особенно сам Фэллон.

"Малфой выглядит как отец, который только что отвел свою дочь и ее друзей на ужин в честь дня рождения", "Малфой выглядит как дядя, который у нас всех есть – приходит и шепчет тебе на ухо: "Эй, чемпион, подружки у тебя есть?", "Вечеринка пенсионеров", – пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее в документалке о создании серии фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере выяснилось, что во время съемок сцен занятий в Хогвартсе исполнители главных ролей действительно делали записи перьями.

Напомним, недавно каждый из режиссеров Поттерианы рассказал изданию Entertainment Weekly о своих любимых сценах и раскрыл секреты их создания. Кроме этого, мы рассказывали, сколько бы стоило строительство Хогвартса сейчас.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Фантастические твари 3": первые подробности и информация о съемках В США за огромные деньги продают маску Дарта Вейдера и очки Гарри Поттера В одной из школ США книги о Гарри Поттере запретили из-за "настоящих заклятий" Актеров из "Гарри Поттера" заподозрили в романе
фото видео курьез фильм гарри поттер прикол
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Снежные комочки - интересная закуска к новогоднему столу
Снежные комочки - интересная закуска к новогоднему столу
Высоцкая заболела: что с любимой актрисой?
Высоцкая заболела: что с любимой актрисой?
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
6 новых идей для ваших штор
6 новых идей для ваших штор
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 10:00Food

Как приготовить новогодний салат оливье: 10 рецептов на любой вкус

Вчера, 13:26Психология

Гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога

Вчера, 11:52Fun

20 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 09:39Wellness

Стресс может вызвать сыпь на коже: как правильно ее лечить

19 декабряEvents

Гороскоп на год Белой Крысы 2020: ТОП-3 знаков, которым повезет в карьере

19 декабряШоу-бизнес

Екатерина Бужинская обратилась с просьбой к президенту Владимиру Зеленскому: видео

19 декабряFun

День святого Николая 2019: что ни в коем случае нельзя делать 19 декабря

19 декабряFun

Ученые обнародовали фото девушки, которая жила пять тысяч лет назад

19 декабряFun

19 декабря: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

19 декабряFun

Похудевшую на 96 кг женщину не узнала родная мать: фото преображения

19 декабряFood

Салат с пекинской капустой и крабовыми палочками: рецепт на Новый год

19 декабряFun

Поздравления с Днем святого Николая: красивые открытки, картинки, стихи, проза, смс

19 декабряEvents

С Днем святого Николая 2019: красивые картинки и лучшие поздравления

18 декабряШоу-бизнес

"Голос країни 10": названо имя третьего звездного тренера шоу

18 декабряСтиль

Маникюр на Новый год 2020: фотоподборка красивого дизайна ногтей

18 декабряСтиль

Деловой брючный костюм: Елена Зеленская вызвала восторг элегантным нарядом в Азербайджане

Новости партнеров

Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический
Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический
«Юра ушел от меня»: Крючкова о расставании со вторым мужем
«Юра ушел от меня»: Крючкова о расставании со вторым мужем
Жареная курица с тыквой и картофелем
Жареная курица с тыквой и картофелем
Не храните эти вещи в гостиной, кухне и спальне
Не храните эти вещи в гостиной, кухне и спальне
5 продуктов, которые нельзя замораживать
5 продуктов, которые нельзя замораживать
В моду вернулась мужская стрижка маллет: ее особенности
В моду вернулась мужская стрижка маллет: ее особенности
Как сделать кабачковую икру: простой и вкусный рецепт
Как сделать кабачковую икру: простой и вкусный рецепт
У невоспитанной Ксении Собчак заподозрили серьезное отклонение
У невоспитанной Ксении Собчак заподозрили серьезное отклонение