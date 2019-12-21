Как изменились актеры из фильма о Гарри Поттере: поразительное фото

Снимок быстро стал популярным в интернете и разошелся по Сети

Актеры из "Гарри Поттера" Фото: facebook.com/DanielRadcliffeNews

Актеры, сыгравшие в популярной саге о Гарри Поттере, спустя много лет после съемок в фильме перед Рождеством опять собрались вместе. Том Фэллон, исполнитель роли Драко Малфоя, опубликовал две фотографии в своем Instagram. На них можно увидеть повзрослевших Нэвилла Долгопупса, Джинни Уизли, Полумну Лавгуд, Гермиону Грейнджер и Малфоя.

Дэниел Рэдклифф (Гарри Поттер) на встречу не приехал, но репостнул фотографию в своем Facebook.

Скриншот: facebook.com/DanielRadcliffeNews

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Снимок быстро стал популярным и разошелся по Сети. Большинство комментаторов пишут о том, как они рады видеть повзрослевших героев детства: "Это согревает мне сердце", "Вы делаете меня счастливой". Однако некоторые пользователи удивились тому, как повзрослели актеры, а особенно сам Фэллон.

"Малфой выглядит как отец, который только что отвел свою дочь и ее друзей на ужин в честь дня рождения", "Малфой выглядит как дядя, который у нас всех есть – приходит и шепчет тебе на ухо: "Эй, чемпион, подружки у тебя есть?", "Вечеринка пенсионеров", – пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее в документалке о создании серии фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере выяснилось, что во время съемок сцен занятий в Хогвартсе исполнители главных ролей действительно делали записи перьями.

Напомним, недавно каждый из режиссеров Поттерианы рассказал изданию Entertainment Weekly о своих любимых сценах и раскрыл секреты их создания. Кроме этого, мы рассказывали, сколько бы стоило строительство Хогвартса сейчас.

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