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"Как лапша – просто добавь кипятка": необычный фасон обуви стал предметом насмешек

Итальянские мюли высмеяли за внешнее сходство с лапшой быстрого приготовления

Владимир Грисюк
Сегодня, 14:31
Мюли Bottega Veneta сравнивают с лапшой Фото: instagram.com/diet_prada
Мюли Bottega Veneta сравнивают с лапшой
Фото: instagram.com/diet_prada

Известный итальянский бренд Bottega Veneta представил в своей коллекции Pre-Fall 2020 обувь, которую пользователи сети высмеяли за внешнее сходство с лапшой быстрого приготовления. Речь идет о светло-желтых мюлях (туфли без задника – Ред.) из предосенней коллекции, верхняя часть которых выполнена в технике макраме. Об этом пишет сайт Diet Prada.

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"Дешево и безвкусно. Имею в виду и то, и другое", "Как лапша – просто добавь кипятка", "У них вкус курицы или креветок?", "Пакетик со специями прилагается?", "А как они ведут себя в горячей воде?" – пишут комментаторы.

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Среди других хитов аксессуарной линейки предосенней коллекции Bottega Veneta – остроносые туфли на низком каблуке с асимметричным плетением, объемные "стеганые" клатчи и шоперы, сумки с длинной бахромой, обтекаемой формы ботфорты и ироничная интерпретация "мартенсов".

Ранее в Instagram-аккаунте французского модного бренда Vetements появилась фотография новой модели "обуви для вечеринок". На сайте компании пара сапог продается по цене 1395 долларов (34,5 тыс. грн). Кроме этого, мы рассказывали, как модные блогеры примеряют бикини, вырез которого располагается не сверху, а снизу.

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Источник: Сегодня
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