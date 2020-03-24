Как люди "сходят с ума" во время карантина и самоизоляции дома: прикольные видео

Сайт "Сегодня" сделал забавную подборку видео и фото из социальных сетей

Во время карантина на самом деле есть чем заняться: можно посмотреть захватывающие фильмы о путешествиях, можно сходить на виртуальную экскурсию в музей или почитать интересные книги. Однако делать что-то полезное не всем нам под силу.

Сайт "Сегодня" сделал подборку видео и фото из социальных сетей, которые доказывают – некоторым людям жить с удовольствием так просто не запретишь.

Шел пятый день карантина.

А у кого-то – шестой...

Или даже одиннадцатый!

1-й день. Сразу видно – люди неопытные.

Купили слишком много туалетной бумаги и не знаете, что с ней делать? Выход есть.

Молодежь занимается спортом. Похвально!

А кто-то спит...

Или осваивает новые навыки

Или просто сходит с ума.

Если что – можно и вечеринку устроить.

И наладить коммуникацию со своим котом.

Или собакой. Ведь скучно всем.

Кому совсем плохо, можно включить симулятор коллеги.

Напомним, чтобы не подхватить COVID-19, ВОЗ советует регулярно мыть или обеззараживать руки, не прикасаться ко рту, носу и глазам, ограничить контакты с другими людьми, а также укреплять иммунитет. Читайте подробнее о том, как не заразиться коронавирусом.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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