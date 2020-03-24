Как люди "сходят с ума" во время карантина и самоизоляции дома: прикольные видео
Сайт "Сегодня" сделал забавную подборку видео и фото из социальных сетей
Во время карантина на самом деле есть чем заняться: можно посмотреть захватывающие фильмы о путешествиях, можно сходить на виртуальную экскурсию в музей или почитать интересные книги. Однако делать что-то полезное не всем нам под силу.
Сайт "Сегодня" сделал подборку видео и фото из социальных сетей, которые доказывают – некоторым людям жить с удовольствием так просто не запретишь.
Шел пятый день карантина.
А у кого-то – шестой...
Или даже одиннадцатый!
1-й день. Сразу видно – люди неопытные.
Купили слишком много туалетной бумаги и не знаете, что с ней делать? Выход есть.
Молодежь занимается спортом. Похвально!
А кто-то спит...
Или осваивает новые навыки
@dudeperfect
Quarantine life ##fyp##foryou##dudeperfect##coronavirus##quarantine##quarantinelife♬ Rocky Theme – Bill Conti
@martagrant2
The only entertainment available during quarantine ##broom##banana##kangaroo♬ sonido original – grettyoficial
Или просто сходит с ума.
@dannyboy7865
Day 2 of quarantine ##fyp##foryoupage##strengthtraining##ButterGlossPop♬ Its Corona Time – Red Knight
Если что – можно и вечеринку устроить.
@natenorell
Summer 2020 be hitting different Not how I wanted to celebrate 1M but here we are! w/@lega_z_ ##coronavirus##summer2020##coronatime♬ original sound – natenorell
И наладить коммуникацию со своим котом.
@elizabeth_hicke
Freddie and I are taking quarantine well ##happyathome##fyp##coronavirus##quarantine##foryoupage♬ original sound – thereallightskinmonte
Или собакой. Ведь скучно всем.
Кому совсем плохо, можно включить симулятор коллеги.
Напомним, чтобы не подхватить COVID-19, ВОЗ советует регулярно мыть или обеззараживать руки, не прикасаться ко рту, носу и глазам, ограничить контакты с другими людьми, а также укреплять иммунитет. Читайте подробнее о том, как не заразиться коронавирусом.
Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.
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