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Как люди "сходят с ума" во время карантина и самоизоляции дома: прикольные видео

Сайт "Сегодня" сделал забавную подборку видео и фото из социальных сетей

Владимир Грисюк
Сегодня, 16:45

Во время карантина на самом деле есть чем заняться: можно посмотреть захватывающие фильмы о путешествиях, можно сходить на виртуальную экскурсию в музей или почитать интересные книги. Однако делать что-то полезное не всем нам под силу.

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Сайт "Сегодня" сделал подборку видео и фото из социальных сетей, которые доказывают – некоторым людям жить с удовольствием так просто не запретишь.

Шел пятый день карантина.

А у кого-то – шестой...

Или даже одиннадцатый!

1-й день. Сразу видно – люди неопытные.

Купили слишком много туалетной бумаги и не знаете, что с ней делать? Выход есть.

Молодежь занимается спортом. Похвально!

А кто-то спит...

Или осваивает новые навыки

@dudeperfect

Quarantine life ##fyp##foryou##dudeperfect##coronavirus##quarantine##quarantinelife

♬ Rocky Theme – Bill Conti

@martagrant2

The only entertainment available during quarantine ##broom##banana##kangaroo

♬ sonido original – grettyoficial

Или просто сходит с ума.

@dannyboy7865

Day 2 of quarantine ##fyp##foryoupage##strengthtraining##ButterGlossPop

♬ Its Corona Time – Red Knight

Если что – можно и вечеринку устроить.

@natenorell

Summer 2020 be hitting different Not how I wanted to celebrate 1M but here we are! w/@lega_z_ ##coronavirus##summer2020##coronatime

♬ original sound – natenorell

И наладить коммуникацию со своим котом.

@elizabeth_hicke

Freddie and I are taking quarantine well ##happyathome##fyp##coronavirus##quarantine##foryoupage

♬ original sound – thereallightskinmonte

Или собакой. Ведь скучно всем.

Кому совсем плохо, можно включить симулятор коллеги.

Напомним, чтобы не подхватить COVID-19, ВОЗ советует регулярно мыть или обеззараживать руки, не прикасаться ко рту, носу и глазам, ограничить контакты с другими людьми, а также укреплять иммунитет. Читайте подробнее о том, как не заразиться коронавирусом.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня
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