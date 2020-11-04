Как на самом деле выглядели Роксолана и Сулейман? 12 фото, которых нет в учебниках
Графический дизайнер Бекка Саладин показала современные портреты исторических личностей
Когда мы представляем себе портреты самых известных исторических личностей (таких как Роксолана и султан Сулейман), то первое, что приходит нам в голову, это их шикарные костюмы, идеальные позы и скованная мимика. Но графический дизайнер Бекка Саладин решила это изменить.
Она реализовала проект под названием Royalty Now, в рамках которого каждый желающий может увидеть, как на самом деле выглядели самые известные люди в истории нашей цивилизации.
Бекка Саладин решила поэкспериментировать и соединить историю и современный стиль. Свои работы она показывает на страничке в Instagram, на которую уже подписались 263 тысячи юзеров.
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