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Как на самом деле выглядели Роксолана и Сулейман? 12 фото, которых нет в учебниках

Сегодня, 05:55

Графический дизайнер Бекка Саладин показала современные портреты исторических личностей

Когда мы представляем себе портреты самых известных исторических личностей (таких как Роксолана и султан Сулейман), то первое, что приходит нам в голову, это их шикарные костюмы, идеальные позы и скованная мимика. Но графический дизайнер Бекка Саладин решила это изменить.

Она реализовала проект под названием Royalty Now, в рамках которого каждый желающий может увидеть, как на самом деле выглядели самые известные люди в истории нашей цивилизации.

Бекка Саладин решила поэкспериментировать и соединить историю и современный стиль. Свои работы она показывает на страничке в Instagram, на которую уже подписались 263 тысячи юзеров.

Хюррем Султан (Роксолана)

Фото: instagram.com/royalty_now

Сулейман Великолепный

Фото: instagram.com/royalty_now

Нефертити

Фото: instagram.com/royalty_now

Елизавета I

Фото: instagram.com/royalty_now

Мария-Антуанетта

Фото: instagram.com/royalty_now

Людвиг ван Бетховен

Фото: instagram.com/royalty_now

Джордж Вашингтон

Фото: instagram.com/royalty_now

Аристотель

Фото: instagram.com/royalty_now

Клеопатра

Фото: instagram.com/royalty_now

Эхнатон

Фото: instagram.com/royalty_now

Наполеон

Фото: instagram.com/royalty_now

Мона Лиза

Фото: instagram.com/royalty_now

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Источник: Сегодня
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