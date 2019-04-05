Как отбелить зубы за одну минуту: видео

Модницы активно обсуждают шокирующий тренд

Модницы используют виниры Фото: Depositphotos

Новая статья расходов для модниц – в интернете продают съемные зубы. Продавцы говорят, что всего одной минуты достаточно, чтобы ваша улыбка засияла, как у голливудской звезды. Так ли это на самом деле и что думают о временных винирах стоматологи, разбиралась корреспондентка "Сегодня" Наталья Тимуршина.

"Голливудская улыбка" – за 199 гривен! Интернет пестрит объявлениями о новинке в индустрии красоты – съемные виниры. Девушки на видео вставляют искусственные зубы без всякого труда. Но не все так просто – размер универсальной модели часто не подходит. Более того, искусственный зубной ряд просто выпадает изо рта! Стоматолог Дмитрий Шестак утверждает, что ходить с такими винирами невозможно. Разве что сделать фотографию для соцсетей. "Кто до этого додумался и зачем людей обманывать таким наглым образом?! Просто улыбнуться, сфотографироваться и все?" – говорит он.

Настоящие профессиональные виниры ставят исключительно стоматологи. И стоит это около пяти тысяч гривен за один зуб.

Насколько важно, чтобы улыбка была белоснежной, знает звездная ведущая телеканала "Футбол" Алла Бублий. "Люди смотрят на губы, очевидно, и зубы тоже попадают в кадр", – говорит она. Телеведущая советует отбеливать зубы исключительно профессиональными методами. Например, индивидуальными каппами с гелем.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие болезни может вызвать кариес. Кроме этого, "Сегодня" писали, когда правильно чистить зубы по утрам.

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