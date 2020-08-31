Как отбелить зубы: блогер показала на видео неожиданный способ

Такие процедуры могут быть опасными для здоровья, утверждает стоматолог

Блогерша Клодия Снелл показала своим подписчикам в TikTok, как быстро отбелить зубы в домашних условиях. Девушка использует трехпроцентную перекись водорода (которая используется обычно в качестве отбеливателя), разбавляет ее водой в соотношении 1:1, наносит ватной палочкой на зубы, оставляя на 30 секунд, а затем чистит их пастой.

"Результату позавидуют голливудские актрисы", – утверждает Снелл.

Однако стоматолог Кунал Пател предупреждает, что такие процедуры очень опасны для здоровья. В лучшем случае перекись серьезно повредит эмаль, а в худшем – нанесет ожоги слизистой оболочке рта. В итоге может потребоваться пересадка десен, сообщает издание Metro.

Видео: TikTok | clauds244

"Народные средства зачастую опасны. Есть объективные причины, по которым стоматологи просят отбеливать зубы в клиниках, – рассказывает Кунал Пател. – Я молчу уже про то, что пероксидом водорода можно отравиться, если он попадет внутрь".

Напомним, ранее мы рассказывали, как отбелить зубы в домашних условиях.

Смотрите видео: как чистить зубы правильно

Кроме этого, "Сегодня" писали, как во Львове зубной техник рисует картины на зубах у клиентов.

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