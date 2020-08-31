Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как отбелить зубы: блогер показала на видео неожиданный способ

Сегодня, 12:53

Такие процедуры могут быть опасными для здоровья, утверждает стоматолог

Блогерша Клодия Снелл показала своим подписчикам в TikTok, как быстро отбелить зубы в домашних условиях. Девушка использует трехпроцентную перекись водорода (которая используется обычно в качестве отбеливателя), разбавляет ее водой в соотношении 1:1, наносит ватной палочкой на зубы, оставляя на 30 секунд, а затем чистит их пастой.

"Результату позавидуют голливудские актрисы", – утверждает Снелл.

Однако стоматолог Кунал Пател предупреждает, что такие процедуры очень опасны для здоровья. В лучшем случае перекись серьезно повредит эмаль, а в худшем – нанесет ожоги слизистой оболочке рта. В итоге может потребоваться пересадка десен, сообщает издание Metro.

Видео: TikTok | clauds244

"Народные средства зачастую опасны. Есть объективные причины, по которым стоматологи просят отбеливать зубы в клиниках, – рассказывает Кунал Пател. – Я молчу уже про то, что пероксидом водорода можно отравиться, если он попадет внутрь".

Напомним, ранее мы рассказывали, как отбелить зубы в домашних условиях.

Смотрите видео: как чистить зубы правильно

Кроме этого, "Сегодня" писали, как во Львове зубной техник рисует картины на зубах у клиентов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Просто невероятно: на видео показали самый длинный человеческий зуб в истории Молочные зубы у детей: особенности роста и смены Почему зубы мудрости портят нам жизнь и как с ними бороться Ночной скрежет зубами: как избавиться
видео зубы лайвхак
Реклама

Новости партнеров

Украинская Джоли похвасталась идеальным телом
Украинская Джоли похвасталась идеальным телом
Какие продукты можно есть на ночь и при этом худеть
Какие продукты можно есть на ночь и при этом худеть
Алле Пугачевой нашли замену, будет рвать залы: "Девочка чудо"
Алле Пугачевой нашли замену, будет рвать залы: "Девочка чудо"
Подросшая дочь Стоцкой ошеломила схожестью с Киркоровым (фото)
Подросшая дочь Стоцкой ошеломила схожестью с Киркоровым (фото)

Популярные статьи

Сегодня, 10:45Шоу-бизнес

Похудевшая на 45 кг Адель впервые показала фигуру в купальнике – фото дня

Сегодня, 05:03Психология

Гороскоп на сегодня 31 августа: Стрельцам нужно уделить внимание финансам, а Козерогов ждет важная встреча

Сегодня, 00:42Шоу-бизнес

"Танці з зірками-2020": как прошел первый выпуск шоу

Вчера, 14:53Техно

Илон Маск показал будущее человечества на примере свиньи: фото

Вчера, 05:27Психология

Гороскоп на сегодня 30 августа: Водолей сможет реализовать проект мечты, а Рыбы будут в приподнятом настроении

29 августаШоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак вышел в свет с новой девушкой: фотофакт

29 августаEvents

Ореховый Спас: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

29 августаEvents

Сегодня Ореховый Спас-2020: история и традиции праздника

29 августаEvents

С Ореховым Спасом: яркие картинки, позитивные открытки, прикольные поздравления

29 августаПсихология

Гороскоп на сегодня 29 августа: Овнов порадуют хорошие новости, а Тельцам стоит быть активнее

29 августаEvents

29 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

28 августаШоу-бизнес

Звезда "Гарри Поттера" призналась, что подверглась сексуальному насилию в 14 лет

28 августаEvents

Гороскоп на завтра 29 августа 2020 года: каким знакам зодиака придет финансовый бонус

28 августаСтиль

В белоснежном платье с кружевом: обнародован портрет королевы Рании к ее 50-летию

28 августаШоу-бизнес

Как Анджелина Джоли отреагировала на новый роман Брэда Питта

28 августаШоу-бизнес

Маленький сын и муж на 40 лет старше: что известно о новой пассии Брэда Питта

Новости партнеров

Хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси
Хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси
Бари Алибасов разводится с Федосеевой-Шукшиной из-за квартиры
Бари Алибасов разводится с Федосеевой-Шукшиной из-за квартиры
Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
Роскошная Деми Роуз впечатлила необъятными формами в купальнике
Роскошная Деми Роуз впечатлила необъятными формами в купальнике
Красота модели Эбигейл Рэтчфорд притягивает как магнит
Красота модели Эбигейл Рэтчфорд притягивает как магнит
Самая красивая девочка в мире показала свое великолепие
Самая красивая девочка в мире показала свое великолепие
В сети опубликовали яркие фото любимой женщины Дана Балана
В сети опубликовали яркие фото любимой женщины Дана Балана
Озверевшая Волочкова показала свое истинное лицо
Озверевшая Волочкова показала свое истинное лицо

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять