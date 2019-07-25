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Как отдыхают на море одесские коты: забавные фото

Предлагаем вам посмотреть в нашей эксклюзивной фотогалереи, как питомцы проводят это лето

Владимир Грисюк
Сегодня, 05:51
Одесские коты
Одесские коты
Фото: Сегодня

Коты очень любят хорошую погоду, когда можно понежится на солнышке или просто спокойно поспать на траве. "Сегодня" собрали фотографии одесских домашних питомцев, которые очень любят отдыхать на природе.

В плане выбора места для релакса наши пушистые друзья не привередливы – они располагаются на асфальте возле супермаркетов, подъездов, на газоне в городском парке или просто на пляже "Отрада". 

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Итак, предлагаем вам посмотреть в нашей эксклюзивной фотогалереи, как одесские коты проводят это лето.

Отдых одесских котов
Фото: Владимир Грисюк, Сегодня
Отдых одесских котов
Фото: Владимир Грисюк, Сегодня
Отдых одесских котов
Фото: Владимир Грисюк, Сегодня
Отдых одесских котов
Фото: Владимир Грисюк, Сегодня
Отдых одесских котов
Фото: Владимир Грисюк, Сегодня
Отдых одесских котов
Фото: Владимир Грисюк, Сегодня
Отдых одесских котов
Фото: Владимир Грисюк, Сегодня
Отдых одесских котов
Фото: Владимир Грисюк, Сегодня
Отдых одесских котов
Фото: Владимир Грисюк, Сегодня
Отдых одесских котов
Фото: Владимир Грисюк, Сегодня
Отдых одесских котов
Фото: Владимир Грисюк, Сегодня
Отдых одесских котов
Фото: Владимир Грисюк, Сегодня
Отдых одесских котов
Фото: Владимир Грисюк, Сегодня
Отдых одесских котов
Фото: Владимир Грисюк, Сегодня
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Смотрите видео: самые забавные курьезы с котами


Ранее "Сегодня" писали, как персидский кот 26-летней американской медсестры из Техаса Мишель Алексис прославился в сети благодаря необычной внешности. Кроме того, мы сообщали, как один из юзеров популярного ресурса Reddit под ником Alendelonodekolon опубликовал забавный снимок под названием "Возвращение блудного сына". На фотографии показано, как кошка несет в зубах свое потомство

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Источник: Сегодня
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