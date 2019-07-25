Как отдыхают на море одесские коты: забавные фото

Предлагаем вам посмотреть в нашей эксклюзивной фотогалереи, как питомцы проводят это лето

Одесские коты Фото: Сегодня

Коты очень любят хорошую погоду, когда можно понежится на солнышке или просто спокойно поспать на траве. "Сегодня" собрали фотографии одесских домашних питомцев, которые очень любят отдыхать на природе.

В плане выбора места для релакса наши пушистые друзья не привередливы – они располагаются на асфальте возле супермаркетов, подъездов, на газоне в городском парке или просто на пляже "Отрада".

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Итак, предлагаем вам посмотреть в нашей эксклюзивной фотогалереи, как одесские коты проводят это лето.

Отдых одесских котов Фото: Владимир Грисюк, Сегодня Отдых одесских котов Фото: Владимир Грисюк, Сегодня Отдых одесских котов Фото: Владимир Грисюк, Сегодня Отдых одесских котов Фото: Владимир Грисюк, Сегодня Отдых одесских котов Фото: Владимир Грисюк, Сегодня Отдых одесских котов Фото: Владимир Грисюк, Сегодня Отдых одесских котов Фото: Владимир Грисюк, Сегодня Отдых одесских котов Фото: Владимир Грисюк, Сегодня Отдых одесских котов Фото: Владимир Грисюк, Сегодня Отдых одесских котов Фото: Владимир Грисюк, Сегодня Отдых одесских котов Фото: Владимир Грисюк, Сегодня Отдых одесских котов Фото: Владимир Грисюк, Сегодня Отдых одесских котов Фото: Владимир Грисюк, Сегодня Отдых одесских котов Фото: Владимир Грисюк, Сегодня 1/14

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