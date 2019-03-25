Пасха 2019: история и традиции великого праздника

Как отмечается Пасха в славянской традиции: празднование и ритуалы

Пасха 2019: история и традиции

Пасха 2019 – наиболее значимый церковный праздник, который отмечается во всем христианском мире, и православными, и католиками. День Воскресения Христова является символом вечной Жизни, победы над Смертью и очищения от грехов.

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Православная Пасха в 2019 году будет отмечаться 28 апреля. Традиционно этим праздником завершается Великий пост 2019, который в нынешнем году проходит с 11 марта по 27 апреля, и во время которого православные усиленно готовятся к празднику, придерживаются строгих ограничений в еде, стараются очиститься от грехов, переосмыслить свою духовную жизнь.

Сам же праздник светлой Пасхи у украинцев неизменно ассоциируется с ароматом сдобной выпечки, нарядными пасками, писанками, символичными фигурками цыплят и ягнят, торжественными церковными всенощными службами. А еще Пасха в славянской традиции – это хождение по гостям, угощения, ритуальное разбивание яиц и христосование со словами "Христос Воскрес!" – "Воистину Воскрес!"

Светлая Пасха: история праздника

По библейскому сюжету, Воскресение Иисуса Христа произошло на третий день после его казни и распятия на кресте. На рассвете женщины-мироносицы пришли к пещере, где покоилось тело Христа, но увидели отваленный в сторону камень и опустевший гроб. Тогда перед мироносицами явился ангел и возвестил о великом чуде Воскресения Господня.

Воскресение Иисуса Христа – это главнейший христианский праздник в году, самое значимое и великое событие, описанное в книгах Нового Завета. Именно вера в чудесное Воскресение из мертвых Сына Божьего считается главной доктриной, на которой базируется христианство как религия.

Пасха: традиции украинского народа

Церковные традиции на Пасху подразумевают снятие поста на всю Пасхальную седмицу, в том числе в среду и пятницу. В течение всей Пасхальной недели совершаются праздничные богослужения, в храмах читаются "Пасхальные времена", верующими проводятся крестные ходы, песнопения и окропление святой водой.

Светлый Понедельник – Волочильний, Поливальный. Согласно славянским традициям, мужчины ходят по гостям к родственникам и друзьям и поздравляют всех со светлой Пасхой, а вот жены в это время остаются дома и накрывают праздничные столы. В этот день во многих регионах сохранилась традиция обливать девушек водой.

Светлый Вторник – Купальный. В этот день тех православных, которые проспали заутреню, положено обливать водой. И пришел черед девушек в отместку за вчерашний мокрый день обливать парней. Теперь уже женщины ходят по гостям, а мужчины – сидят дома.

Светлая Среда – Градовая, Ледовая. В этот день православные христиане по традиции ставят свечки и молятся за то, чтобы хлеб не побило градом.

Светлый Четверг – Навский, Поминальный. В этот день верующие идут на кладбища к могилам усопших родственников и поминают их яйцами и пасхальной выпечкой. Считается, что в этот день светлая весть о Воскресении Христа достигает и мертвых.

Светлая Пятница – Прощеный день. В этот период православные христиане молятся и просят прощения у Бога и друг у друга, а в храмах чтится праздник иконы Божией Матери "Животворный источник" и совершается малое освящение воды.

Светлая Суббота – Хороводницы. В этот день наблюдается разгар молодежных гуляний, празднования и веселья.

Светлое Воскресенье – Красная горка, Радоница, Фомино воскресенье, Проводы. Хороший период для свадеб. Также в большинстве регионах в этот день совершается поминовение усопших родственников.

Пасхальные торжества и празднование светлой Пасхи длится 40 дней до самого Вознесения Господня. Считается, что в этот период по земле странствует Иисус Христос, переодетый в нищенскую одежду. Он награждает добрых людей и наказывает немилосердных.

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