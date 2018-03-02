Как по-настоящему выглядел Иисус: невероятное фото от ученых

Сегодня, 12:00

На самом деле он был не таким, как мы привыкли считать

Иисус. Фото: pixabay
Иисус. Фото: pixabay

Внешность Иисуса Христа значительно отличалась от того образа, который изображается на иконах. Британские ученые считают, что кожа Иисуса была смуглой, а волосы – темными, вьющимися и короткими.

Профессор Королевского колледжа Лондона Джоан Тейлор в своей книге What Did Jesus Look Like? поставила под сомнение общепринятые представления о внешности Иисуса, сообщает Live Science.

Ранее мы писали, как выглядела 18-летняя девушка девять тысяч лет назад: невероятное фото.

Принято считать, что Иисус был высоким, худощавым мужчиной с бородой и длинными волосами, светлой кожей и тонкими чертами лица.

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Реконструкция: Cathy Fisher

По мнению Тейлор, рост Иисуса составлял около 170 см, то есть был средним для мужчин тех времен. Кожа Иисуса была смуглой, волосы – темными и вьющимися.

Также есть основания полагать, что Христос не носил длинных волос, так как в античные и библейские времена люди стриглись коротко по соображениям гигиены, чтобы предотвратить появление вшей.

"Иисус был хорошо физически развит, поскольку много трудился. Не стоит его представлять так, как будто он был человеком, ведущим праздный образ жизни", – говорит Тейлор.

Кроме этого, мы писали, что археологи нашли самый большой древний монетный двор в Европе.

Смотрите видео: археологи раскопали столовую времен Киевской Руси
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