Как по-настоящему выглядел Иисус: невероятное фото от ученых

Внешность Иисуса Христа значительно отличалась от того образа, который изображается на иконах. Британские ученые считают, что кожа Иисуса была смуглой, а волосы – темными, вьющимися и короткими.

Профессор Королевского колледжа Лондона Джоан Тейлор в своей книге What Did Jesus Look Like? поставила под сомнение общепринятые представления о внешности Иисуса, сообщает Live Science.

Принято считать, что Иисус был высоким, худощавым мужчиной с бородой и длинными волосами, светлой кожей и тонкими чертами лица.

Реконструкция: Cathy Fisher

По мнению Тейлор, рост Иисуса составлял около 170 см, то есть был средним для мужчин тех времен. Кожа Иисуса была смуглой, волосы – темными и вьющимися.

Также есть основания полагать, что Христос не носил длинных волос, так как в античные и библейские времена люди стриглись коротко по соображениям гигиены, чтобы предотвратить появление вшей.

"Иисус был хорошо физически развит, поскольку много трудился. Не стоит его представлять так, как будто он был человеком, ведущим праздный образ жизни", – говорит Тейлор.

