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Поделки на Новый год 2020 из бумаги: как сделать снежинку

Узнайте, как сделать красивые снежинки из бумаги своими руками на Новый год 2020

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:14
Как сделать снежинку из бумаги своими руками. Фото: pixabay
Как сделать снежинку из бумаги своими руками.
Фото: pixabay

В канун приближающегося Нового года 2020 узнайте, как сделать снежинки своими руками. Вообще поделки на Новый год – это очень просто, быстро, а главное увлекательно для всех членов семьи от мала до велика. Это творческое занятие принесет немало радости, когда вы приступите к украшению дома на новогодние и рождественские праздники или же когда будете участвовать в конкурсе на самую лучшую и креативную снежинку в коллективе друзей, коллег или однокурсников.

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  • Самый простой способ, как сделать снежинки своими руками из бумаги

Как сделать красивую снежинку из бумаги, каждый знает с детства. Самый простой способ – это сложить квадратный лист в шесть или восемь раз, наметить контур и аккуратно ножницами вырезать узор. Затем бумагу нужно расправить – и на вашей ладони очутится замечательная снежинка.

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Как сделать снежинку из бумаги поэтапно
Фото: pinterest.com

Чем хитрее и вычурнее будут линии, по которым вы следовали ножницами, тем креативнее и заковыристее получится ваше бумажное творение. Еще один секрет красивой снежинки – в плотности бумаги. Чем тоньше лист, тем более изящную снежинку можно из него сделать.

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Как сделать снежинку из салфетки
Фото: pinterest.com
  • Снежинка из бумаги: как сделать гирлянды

Предыдущий способ, как сделать снежинки на Новый год, не единственный. Если вам не хочется заморачиваться и придумывать разные узоры, можно решить задачу не качеством, а количеством. Как сделать снежинки из бумаги? Схемы и трафареты снежинок для вырезания могут быть одинаковыми и достаточно простыми, а вот цвет бумаги выберите разный.

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Как сделать новогодние снежинки
Фото: pinterest

К примеру, белые, голубые и синие снежинки совершенно одинаковой формы, вырезанные по одному трафарету, будут эффектно смотреться в виде гирлянды на стене, на окнах или свисающие с потолка.

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Как сделать 3д снежинки
Фото: pinterest.com
  • Как сделать объемную снежинку из бумаги

Усложняем задачу и вместо плоской и простой снежинки из бумаги создаем трехмерное сооружение. Если вам знакома техника квиллинга, то сделать объемную снежинку не составит большого труда. Различное сочетание кружочков, капелек и спиралек, скрученных из тонких бумажных полосок, позволит выполнить поистине шедевры снежного искусства. А если времени в обрез – используйте картонные трубки, которые найдутся в любом хозяйстве.

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Как сделать красивые снежинки из бумаги
Фото: pinterest.com
  • Как сделать маленькие снежинки

Еще один несложный способ, как сделать снежинку из бумаги – заняться аппликацией. Такой вариант отлично подойдет для младших детей. Нарежьте разноцветные бумажные полоски нужной вам длины и ширины. Затем поочередно наложите их одна на другую по шесть или восемь лучиков и в центре проклейте – ваши снежинки получатся простеньким и миленькими.

Как сделать снежинки поэтапно
Как сделать снежинки поэтапно
Фото: Depositphotos

Напомним, ранее мы советовали вам, как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым, а также писали о том, можно ли выходить замуж в високосный год: страшные приметы и суеверия.

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Источник: Сегодня
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