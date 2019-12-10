Поделки на Новый год 2020 из бумаги: как сделать снежинку

Узнайте, как сделать красивые снежинки из бумаги своими руками на Новый год 2020

Как сделать снежинку из бумаги своими руками. Фото: pixabay

В канун приближающегося Нового года 2020 узнайте, как сделать снежинки своими руками. Вообще поделки на Новый год – это очень просто, быстро, а главное увлекательно для всех членов семьи от мала до велика. Это творческое занятие принесет немало радости, когда вы приступите к украшению дома на новогодние и рождественские праздники или же когда будете участвовать в конкурсе на самую лучшую и креативную снежинку в коллективе друзей, коллег или однокурсников.

Смотрите видео о том, какой в Украине начался новогодний ажиотаж на туристические направления:

Читайте также: В чем встречать Новый год 2020 по знакам зодиака

Самый простой способ, как сделать снежинки своими руками из бумаги

Как сделать красивую снежинку из бумаги, каждый знает с детства. Самый простой способ – это сложить квадратный лист в шесть или восемь раз, наметить контур и аккуратно ножницами вырезать узор. Затем бумагу нужно расправить – и на вашей ладони очутится замечательная снежинка.

Как сделать снежинку из бумаги поэтапно Фото: pinterest.com

Чем хитрее и вычурнее будут линии, по которым вы следовали ножницами, тем креативнее и заковыристее получится ваше бумажное творение. Еще один секрет красивой снежинки – в плотности бумаги. Чем тоньше лист, тем более изящную снежинку можно из него сделать.

Как сделать снежинку из салфетки Фото: pinterest.com

Снежинка из бумаги: как сделать гирлянды

Предыдущий способ, как сделать снежинки на Новый год, не единственный. Если вам не хочется заморачиваться и придумывать разные узоры, можно решить задачу не качеством, а количеством. Как сделать снежинки из бумаги? Схемы и трафареты снежинок для вырезания могут быть одинаковыми и достаточно простыми, а вот цвет бумаги выберите разный.

Как сделать новогодние снежинки Фото: pinterest

К примеру, белые, голубые и синие снежинки совершенно одинаковой формы, вырезанные по одному трафарету, будут эффектно смотреться в виде гирлянды на стене, на окнах или свисающие с потолка.

Как сделать 3д снежинки Фото: pinterest.com

Как сделать объемную снежинку из бумаги

Усложняем задачу и вместо плоской и простой снежинки из бумаги создаем трехмерное сооружение. Если вам знакома техника квиллинга, то сделать объемную снежинку не составит большого труда. Различное сочетание кружочков, капелек и спиралек, скрученных из тонких бумажных полосок, позволит выполнить поистине шедевры снежного искусства. А если времени в обрез – используйте картонные трубки, которые найдутся в любом хозяйстве.

Как сделать красивые снежинки из бумаги Фото: pinterest.com

Как сделать маленькие снежинки

Еще один несложный способ, как сделать снежинку из бумаги – заняться аппликацией. Такой вариант отлично подойдет для младших детей. Нарежьте разноцветные бумажные полоски нужной вам длины и ширины. Затем поочередно наложите их одна на другую по шесть или восемь лучиков и в центре проклейте – ваши снежинки получатся простеньким и миленькими.

Как сделать снежинки поэтапно Фото: Depositphotos

Напомним, ранее мы советовали вам, как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым, а также писали о том, можно ли выходить замуж в високосный год: страшные приметы и суеверия.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.