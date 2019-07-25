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"Как шимпанзе": забавный танец принца Гарри сняли на видео

Курьезный ролик появился в Instagram герцога и герцогини Сассекских

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:22
Принц Гарри Фото: instagram.com/sussexroyal
Принц Гарри
Фото: instagram.com/sussexroyal

Принц Гарри регулярно встречается с молодыми людьми, занимающими вопросами сохранения планеты для будущих поколений. И вот на днях в Instagram герцога и герцогини Сассекских появилось сообщение о том, что они присоединились к проекту доктора Джейн Гудолл Roots & Shoots Global Leadership gathering.
 

INSTAGRAM (@sussexroyal)

На встрече Джейн Гудолл и принц Гарри позабавили окружающих, исполнив импровизированный танец шимпанзе, которому Джейн научила герцога во время их первой встречи.

Меган Маркл и Кейт Миддлтон приехали на спортивное мероприятие с детьми – смотрите видео:

Интересно, что незадолго до этой встречи, Джейн Гудолл побывала в гостях у принца Гарри и Меган Маркл во Фрогмор-хаус, где познакомилась с маленьким Арчи. "Он очень милый и очень нежный", – поделилась своими впечатлениями от знакомства с Арчи доктор Гудолл в комментарии изданию People.

Напомним, ранее принц Гарри получил приглашение на свадьбу от своей бывшей девушки. Кроме того, герцоги Сассекские опубликовали милое фото в честь дня рождения принца Джорджа.

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Источник: Сегодня
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