"Как шимпанзе": забавный танец принца Гарри сняли на видео

Курьезный ролик появился в Instagram герцога и герцогини Сассекских

Принц Гарри Фото: instagram.com/sussexroyal

Принц Гарри регулярно встречается с молодыми людьми, занимающими вопросами сохранения планеты для будущих поколений. И вот на днях в Instagram герцога и герцогини Сассекских появилось сообщение о том, что они присоединились к проекту доктора Джейн Гудолл Roots & Shoots Global Leadership gathering.



23 Июл 2019 в 12:33 PDT INSTAGRAM (@sussexroyal)

На встрече Джейн Гудолл и принц Гарри позабавили окружающих, исполнив импровизированный танец шимпанзе, которому Джейн научила герцога во время их первой встречи.

Меган Маркл и Кейт Миддлтон приехали на спортивное мероприятие с детьми – смотрите видео:

Интересно, что незадолго до этой встречи, Джейн Гудолл побывала в гостях у принца Гарри и Меган Маркл во Фрогмор-хаус, где познакомилась с маленьким Арчи. "Он очень милый и очень нежный", – поделилась своими впечатлениями от знакомства с Арчи доктор Гудолл в комментарии изданию People.

Напомним, ранее принц Гарри получил приглашение на свадьбу от своей бывшей девушки. Кроме того, герцоги Сассекские опубликовали милое фото в честь дня рождения принца Джорджа.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram