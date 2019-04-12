"Как тебе такое, Илон Маск?" Украинец нашел революционный способ сажать картофель

Мужчина на видео похвастался необычным изобретением

Украинец изобрел новый способ сажать картофель Фото: Depositphotos

Житель Ивано-Франковска Андрей Кубай обнародовал в Facebook видео, на котором мужчина показывает простое, но эффективное орудие для высадки картофеля на огороде.

На отснятых кадрах украинец в селе Долгое высаживает картофель с помощью импровизированной трубы из пластиковых бутылок.

"Мне несколько раз приходилось сажать картошку, после чего спину не разогнуть. Сработал защитный режим, и я придумал это изобретение. Может, со стороны это выглядит смешно, но смеется тот, кто смеется последним", – отметил Кубай в комментарии к публикации.

Кроме этого, автор ролика дал своим подписчикам несколько советов. "Трубу нужно делать из пластиковых бутылок, желательно одинаковых, и чтобы они были ровной формы. Отрезаем горловину и дно, складываем их и в плотно перематываем скотчем", – отмечает он.

Видео с изобретением украинца собрало в Facebook более полумиллиона просмотров, а также множество одобрительных комментариев. Некоторые пользователи иронизируют: "Это революция! Как тебе такое, Илон Маск?".

Напомним, Илон Маск увидел российский чудо-автомобиль и заговорил по-русски. Также "Сегодня" писали, как Илон Маск русским мемом "взорвал" сеть.

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