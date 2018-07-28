Как украинка решилась завести дома лисенка и во сколько ей это обходится

Нужно быть осторожным, выбирая экзотическое животное в качестве домашнего любимца

В наши дни люди все чаще предпочитают выбирать себе необычных питомцев. Кто-то заводит белок, питонов, мини-свинок, а кто-то – лисят.

"Ой, он у меня пусечка. Не знаю. Его по-другому не назвать. Это – Кристофер. И он – лис, который живет в большом городе", – говорит Диана Тетера, хозяйка лиса.

Диана увидела фотографию лисенка год назад. Он родился на специальной ферме и вполне вероятно мог стать шубкой или воротничком. Девушка выкупила лисенка за восемь тысяч гривен. Кристофер – очень непоседливый и ухаживать за ним непросто. Животное требует особых условий.

"У вас должны быть подходящие условия, место для него. Зарплата тоже, как бы, не маловажный этап, чтобы животное содержать", – говорит Диана.

Домашний лис Фото: instagram.com/fox.at/

Ежемесячное содержание обходится хозяйке в полторы тысячи гривен. За это время лисенок съедает до четырнадцати килограммов отборного мяса.

"Просто купить клетки, игрушки, обустроить балкон ему, зимние будочки, пеленки – вот прям все-все где-то в среднем около 100 долларов у меня в первый год уходило только в месяц", – объясняет хозяйка Кристофера.

Появление чудо-животного повлияло не только на семейный бюджет, но и в быт, добавляет Диана: "Утром встал, убрался, покормил, побегал, погулял – это два часа уходит. В обед тоже хотя бы часик- полтора надо. Ну и вечером еще плюс два часа. Грызет все. Роет. Ночью не особо любит спать", – поделилась девушка.

Еще один важный момент- если вы решились завести экзотического домашнего любимца, то будьте осторожны, потому что браконьеры диких лисят часто выдают за одомашненных.

Напомним, мы публиковали трогательное видео, на котором пес встречает своего хозяина с войны.

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