Как уменьшить вес чемодана: лучшие лайфхаки от сотрудника аэропорта

Узнайте, как правильно складывать вещи перед путешествием

Грузчик аэропорта, который пожелал остаться неизвестным, на платформе Reddit рассказал о простых способах, как уменьшить вес чемодана и избежать переплаты за багаж. Об этом сообщает издание Daily Express.

Итак, прежде всего мужчина рекомендует хорошо подумать о том, действительно ли вам пригодится та или иная вещь. "Если вы складываете вещи и сомневаетесь, брать что-то или нет, лучше не берите", – рассказывает сотрудник аэропорта.

Кроме того, он посоветовал пассажирам не сдавать в багажное отделение предметы, без которых они не смогут обойтись в случае, если чемодан или дорожная сумка вдруг потеряется. "Не складывайте туда те вещи, без которых не сможете прожить хотя бы неделю. Например, ключи, лекарства, ноутбук, телефон", – заключил грузчик.

Еще несколько важных советов:

не складывайте в чемодан все, что у вас есть дома;

фен и утюг вам не нужны – в отелях они есть;

не берите тяжелых предметов;

укажите информацию о себе на бирке внутри сумки – это на случай, если внешний ярлык потеряется или сломается.

К слову, сейчас большинство авиакомпаний установили ограничения по весу багажа для пассажиров. За нарушение этих норм предусмотрена дополнительная плата. Например, с пассажиров Ryanair могут взимать плату до 11 фунтов стерлингов (396 грн) за дополнительный килограмм, если выяснится, что их чемодан весит более 20 кг.

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Напомним, ранее опытная туристка показала простой лайфхак, как упаковать все необходимые вещи в сумку размером с ручную кладь для авиаперелета.

Смотрите видео: как надежно защитить свой багаж

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