Как уменьшить вес чемодана: лучшие лайфхаки от сотрудника аэропорта
Узнайте, как правильно складывать вещи перед путешествием
Грузчик аэропорта, который пожелал остаться неизвестным, на платформе Reddit рассказал о простых способах, как уменьшить вес чемодана и избежать переплаты за багаж. Об этом сообщает издание Daily Express.
Итак, прежде всего мужчина рекомендует хорошо подумать о том, действительно ли вам пригодится та или иная вещь. "Если вы складываете вещи и сомневаетесь, брать что-то или нет, лучше не берите", – рассказывает сотрудник аэропорта.
Кроме того, он посоветовал пассажирам не сдавать в багажное отделение предметы, без которых они не смогут обойтись в случае, если чемодан или дорожная сумка вдруг потеряется. "Не складывайте туда те вещи, без которых не сможете прожить хотя бы неделю. Например, ключи, лекарства, ноутбук, телефон", – заключил грузчик.
Еще несколько важных советов:
- не складывайте в чемодан все, что у вас есть дома;
- фен и утюг вам не нужны – в отелях они есть;
- не берите тяжелых предметов;
- укажите информацию о себе на бирке внутри сумки – это на случай, если внешний ярлык потеряется или сломается.
К слову, сейчас большинство авиакомпаний установили ограничения по весу багажа для пассажиров. За нарушение этих норм предусмотрена дополнительная плата. Например, с пассажиров Ryanair могут взимать плату до 11 фунтов стерлингов (396 грн) за дополнительный килограмм, если выяснится, что их чемодан весит более 20 кг.
Напомним, ранее опытная туристка показала простой лайфхак, как упаковать все необходимые вещи в сумку размером с ручную кладь для авиаперелета.
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