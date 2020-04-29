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Как в фильме "Аватар": дельфины начали светиться в воде, невероятное видео

Захватывающее "световое шоу" удалось запечатлеть американскому фотографу

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:58

Фотограф Патрик Койн из американского штата Калифорния провел несколько часов на пляже Ньюпорт и снял на видео захватывающее "световое шоу" с участием небольшой стаи дельфинов. Соответствующий ролик он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Мы провели там несколько часов, когда наконец-то появились два дельфина и начали невероятное сияющее шоу. Через несколько минут появились еще несколько и это было настоящим безумием. Я, честно говоря, все еще перевариваю это", – пишет Патрик Койн.

INSTAGRAM

Этому необычному явлению есть научное объяснение, говорят ученые. В прибрежных районах биолюминесценцию вызывают микроскопические организмы, пишет сайт Science Alert.

"Дельфины пугают водоросли и те, в свою очередь, отдают свет. Это маленькие светящиеся приступы паники", – утверждает эколог Ребекка Хельм на своей странице в Twitter.

"Это напоминает фильм "Аватар" Кэмерона", – написал в комментариях один из подписчиков.

INSTAGRAM

Напомним, ранее команда французских ученых впервые попыталась измерить уровень счастья дельфинов. Тестирование было частью трехлетнего исследования психического состояния морских млекопитающих в неволе. А несколько лет назад Индия стала первой страной, признавшей уникальный интеллект и самоосмысление дельфинов.

Смотрите видео: огромная стая дельфинов окружила катер в Калифорнии

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Источник: Сегодня
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