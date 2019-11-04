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Как в фильме ужасов: камеры видеонаблюдения сняли погром в пустом пабе

На видео показано, как в заведении падают и перемещаются вещи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:03
Погром в пустом пабе попал на видео в Великобритании
Погром в пустом пабе попал на видео в Великобритании
Фото: Pixabay

Мэттью Эванс, главный менеджер одного из клубов британского города Рексем, получил звонок от охранной компании, которая зафиксировала в заведении срабатывание сигнализации. Когда мужчина приехал на место, то никого не обнаружил. Однако, пересмотрев камеры наблюдения, он заметил нечто странное.

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На обнародованном на YouTube ролике показано, как в абсолютно пустом зале внезапно упал знак, предупреждающий о мокрых полах, а следом за ним переместился один из барных стульев, после чего опрокинулся, словно от удара.

Британец не исключает, что это могла быть чья-то глупая шутка. "Когда я приехал, все было заперто и закрыто, никаких признаков взлома. Работники часто поговаривали, что ночью здесь происходят странные вещи, а теперь они сильно напуганы", – рассказывает Мэттью Эванс в комментарии изданию Daily Star.

Ранее "Сегодня" писали, как в китайском метро на видео попал поезд-призрак.

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