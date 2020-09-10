Как в фильме ужасов. Показали черного кота с необычным выражением мордочки

Пушистик довольно быстро прославился в Instagram

Пользовательница Twitter из австралийского Мельбурна опубликовала фотографии своего кота по кличке Гремлин с уникальным цветом глаз и забавным выражением мордочки. На страницу животного в Instagram уже подписались больше трех тысяч пользователей и их количество постоянно растет.

"Каждый божий день я смотрю на этот ужас", – шутит в одном из постов хозяйка пушистика. Его черный мех, высунутый язык и оранжевые глаза напоминают ей кошек из фильмов ужасов.

INSTAGRAM

INSTAGRAM

"Гремлин появился у нас после переезда в Мельбурн из Сиднея (Австралия). В декабре ему исполнится два года, – рассказывает девушка развлекательному порталу Bored Panda. – Мы понятия не имели, что он вырастет таким. Вы можете увидеть ранние фотографии Гремлина на странице в Instagram".

По словам австралийки, кот очень помогал ей в время самоизоляции в Мельбурне. Когда она давала уроки музыки и писала песни, Гремлин сидел рядом. "Невозможно не улыбнуться, когда он входит в комнату".

INSTAGRAM

Напомним, ранее кот по кличке Олли, более известный как "Вежливый кот", прославился в Сети благодаря смешному выражению мордочки.

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