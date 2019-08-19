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Как видят нашу планету инопланетяне: ученые показали фото

Исследователи получили изображение, на котором видны грубые очертания континентов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:07
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Фото: Depositphotos

Американские исследователи из Корнеллского университета проанализировали 10 тысяч снимков Земли, сделанных спутником NASA Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) в течение 2016 и 2017 годов, и продемонстрировали, как выглядела бы наша планета, если бы ее изучали астрономы-инопланетяне на расстоянии в несколько световых лет. Об этом пишет журнал Science.
 

По словам ученых, аппарат производил съемку на десяти отдельно взятых длинах волн, благодаря которым астрономы могут определить наличие на экзопланете океанов и иных условий для жизни.

Смотрите также всю правду об НЛО в нашем сюжете:

В итоге было получено изображение, на котором видны грубые очертания континентов. Ученые объясняют, что это исследование служит отправной точкой для изучения особенностей поверхности земноподобных экзопланет в будущем.

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Ранее "Сегодня" писали о том, что на космических аппаратах "Вояджер-1" и "Вояджер-2", которые были запущены с Земли в 1977 году, было прикреплено послание для инопланетян, которые когда-нибудь теоретически смогут встретить аппарат. Послание выглядит, как алюминиевая коробка с позолоченным компакт-диском. Кроме этого, мы рассказывали, как в небе над США пролетел огромный огненный шар в 40 раз ярче Луны.

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