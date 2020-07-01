Как визуально удлинить ноги: девушки показали на фото секретный трюк

Своеобразный флешмоб получил название Jazz Legs

Набирает популярность новый Instagram-тренд: модели и блогерши массово публикуют снимки, на которых используют позу, визуально удлиняющую ноги. Своеобразный флешмоб получил название Jazz Legs.

Девушки фотографируются перед зеркалом, выставив перед собой ногу и отклонившись корпусом назад. При этом опорная нога должна быть немного согнутой.

"Поза создает иллюзию более длинных ног, а также вытягивает тело, представляя при этом ваш наряд с головы до пят", – объясняют журналисты издания Who What Wear.

Флешмоб поддержали актриса Таня Берр, телеведущая Ферн Коттон, супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли, модельер Алекса Чанг, блогер Камиль Шарьер и другие.

Подробнее о том, как хорошо выглядеть на фото, смотрите в видео:

Напомним, ранее фотограф рассказал, как получить эффектный снимок благодаря специальным приемам. "Сегодня" также опубликовали эксклюзивное интервью с одним из самых востребованных фотографов Украины Мариной Карпий.

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