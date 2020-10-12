Как все началось и чем кончилось. Соцсети завоевал смешной флешмоб о причудах жизни (фото)
Мы собрали для вас самые интересные примеры мема "Как это началось и чем кончилось"
"Как это началось и чем кончилось" (How it started vs. how it ended) – фраза-мем, которая появилась в Twitter в конце сентября, стала вирусной и уже переросла в целый флешмоб. Пользователи соцсетей делятся фотографиями, на которых показывают, как начинались и во что переросли некоторые эпизоды из их жизни – новые хобби, романтические отношения, знакомства, внешность или даже почерк.
По информации сайта Know Your Meme, мем How it started vs. how it ended впервые появился 23 сентября 2020 года. Постом с соответствующей надписью поделилась пользовательница Twitter с ником Vjillanelles. Ее фотография стала очень популярной, собрав несколько тысяч лайков и ретвитов.
Сегодня.Lifestyle нашли для вас самые интересные примеры мема How it started vs. how it ended:
Первое впечатление и финал
Удачно приехала
Главное – желание
Мечта сбылась
Это многим знакомо
Чудеса
Сразу друг другу не понравились
Правки пришли
Когда очень любишь природу
Сделала карьеру
И такое бывает
И так всегда...
Невероятное похудение
В учебе просто не бывает
Главное – правильно подобрать ракурс
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