Как все началось и чем кончилось. Соцсети завоевал смешной флешмоб о причудах жизни (фото)

Мы собрали для вас самые интересные примеры мема "Как это началось и чем кончилось"

"Как это началось и чем кончилось" (How it started vs. how it ended) – фраза-мем, которая появилась в Twitter в конце сентября, стала вирусной и уже переросла в целый флешмоб. Пользователи соцсетей делятся фотографиями, на которых показывают, как начинались и во что переросли некоторые эпизоды из их жизни – новые хобби, романтические отношения, знакомства, внешность или даже почерк.

По информации сайта Know Your Meme, мем How it started vs. how it ended впервые появился 23 сентября 2020 года. Постом с соответствующей надписью поделилась пользовательница Twitter с ником Vjillanelles. Ее фотография стала очень популярной, собрав несколько тысяч лайков и ретвитов.

Сегодня.Lifestyle нашли для вас самые интересные примеры мема How it started vs. how it ended:

Первое впечатление и финал

Удачно приехала

Главное – желание

Мечта сбылась

Это многим знакомо

Чудеса

Сразу друг другу не понравились

Правки пришли

Когда очень любишь природу

Сделала карьеру

И такое бывает

И так всегда...

Невероятное похудение

В учебе просто не бывает

Главное – правильно подобрать ракурс

