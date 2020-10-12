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Как все началось и чем кончилось. Соцсети завоевал смешной флешмоб о причудах жизни (фото)

Сегодня, 16:08

Мы собрали для вас самые интересные примеры мема "Как это началось и чем кончилось"

"Как это началось и чем кончилось" (How it started vs. how it ended) – фраза-мем, которая появилась в Twitter в конце сентября, стала вирусной и уже переросла в целый флешмоб. Пользователи соцсетей делятся фотографиями, на которых показывают, как начинались и во что переросли некоторые эпизоды из их жизни – новые хобби, романтические отношения, знакомства, внешность или даже почерк.

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По информации сайта Know Your Meme, мем How it started vs. how it ended впервые появился 23 сентября 2020 года. Постом с соответствующей надписью поделилась пользовательница Twitter с ником Vjillanelles. Ее фотография стала очень популярной, собрав несколько тысяч лайков и ретвитов.

Сегодня.Lifestyle нашли для вас самые интересные примеры мема How it started vs. how it ended:

Первое впечатление и финал

Удачно приехала

Главное – желание

Мечта сбылась

Это многим знакомо

Чудеса

Сразу друг другу не понравились

Правки пришли

Когда очень любишь природу

Сделала карьеру

И такое бывает

И так всегда...

Невероятное похудение

В учебе просто не бывает

Главное – правильно подобрать ракурс

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle собрали лучшие украинские народные мемы.

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Также мы делали интервью с автором знаменитого мема про ватников.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источники: Сегодня , twitter.com/Twilight
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