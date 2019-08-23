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Как выбрать интерьер кухни: 10 идей, от которых нужно отказаться

"Сегодня" подготовили подборку не самых лучших проектов для дома

Владимир Грисюк
Сегодня, 13:29
Некоторые неудачные интерьеры кухонь способны вас удивить
Некоторые неудачные интерьеры кухонь способны вас удивить
Фото: Pixabay

Говорят, что чувство стиля – дело тонкое: либо оно есть, либо его нет. Тоже самое можно сказать о находчивости и изобретательности. К сожалению, не все из нас могут нанять профессионального дизайнера интерьеров, чтобы обустроить собственное жилье наилучшим образом, поэтому в интернете появляются фотографии весьма спорных проектов, идеями которых "Сегодня" решили поделится с вами прямо сейчас.

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Пользователи платформы Reddit регулярно делятся фотографиями неудачных интерьеров, которые их удивили или поставили в неловкое положение. Предлагаем вам взглянуть на эти чудесные дизайнерские решения.

Смотрите видео: кафе с туалетным интерьером открылось в Москве

1. Холодильник посреди кухни.

Холодильник посреди кухни
Холодильник посреди кухни
Фото: reddit.com/r/CrappyDesign

2. Туалет в кухне ставить не нужно.

Туалет в кухне
Туалет в кухне
Фото: facebook.com/skarolskis

3. Кафель "искусственная плесень" смотрится не очень красиво.

Кафель
Кафель "искусственная плесень" смотрится не очень красиво
Фото: reddit.com/r/CrappyDesign

4. Фрейд – психолог, а не дизайнер.

Фрейд – психолог, а не дизайнер
Фрейд – психолог, а не дизайнер
Фото: facebook.com/chujowemieszkania

5. Необычная форма стола не всегда выглядит красиво.

Необычная форма стола не всегда выглядит красиво
Необычная форма стола не всегда выглядит красиво

6. Иллюстрация лени.

Иллюстрация лени
Иллюстрация лени
Фото: reddit.com/r/CrappyDesign

7. Не нужно отдавать весь семейный бюджет на люстры.

Не нужно отдавать весь семейный бюджет на люстры
Не нужно отдавать весь семейный бюджет на люстры
Фото: instagram.com/pleasehatethesethings

8. Колоны на кухне – не лучшая идея.

Колоны на кухне – не лучшая идея
Колоны на кухне – не лучшая идея
Фото: instagram.com/pleasehatethesethings

9. Не совмещайте ванную и кухню.

Не совмещайте ванную и кухню
Не совмещайте ванную и кухню
Фото: facebook.com/chujowemieszkania

10. Иногда кухни напоминают кладбище.

Иногда кухни напоминают кладбище
Иногда кухни напоминают кладбище
Фото: instagram.com/pleasehatethesethings

Напомним, девушка по имени Кэт Хэсти опубликовала в Twitter очень депрессивную фотографию "холостяцкого логова" и опозорилась из-за этого. Интерьер комнаты очень минималистичен: барная стойка, старое кресло и телевизор. Однако в комментариях под фотографией парни отмечают, что в подобных условиях живут миллионы людей, в том числе девушек.

Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, как выглядит комфортное жилье знаков зодиака.

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Источник: Сегодня
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