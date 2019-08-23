Как выбрать интерьер кухни: 10 идей, от которых нужно отказаться
"Сегодня" подготовили подборку не самых лучших проектов для дома
Говорят, что чувство стиля – дело тонкое: либо оно есть, либо его нет. Тоже самое можно сказать о находчивости и изобретательности. К сожалению, не все из нас могут нанять профессионального дизайнера интерьеров, чтобы обустроить собственное жилье наилучшим образом, поэтому в интернете появляются фотографии весьма спорных проектов, идеями которых "Сегодня" решили поделится с вами прямо сейчас.
Пользователи платформы Reddit регулярно делятся фотографиями неудачных интерьеров, которые их удивили или поставили в неловкое положение. Предлагаем вам взглянуть на эти чудесные дизайнерские решения.
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1. Холодильник посреди кухни.
2. Туалет в кухне ставить не нужно.
3. Кафель "искусственная плесень" смотрится не очень красиво.
4. Фрейд – психолог, а не дизайнер.
5. Необычная форма стола не всегда выглядит красиво.
6. Иллюстрация лени.
7. Не нужно отдавать весь семейный бюджет на люстры.
8. Колоны на кухне – не лучшая идея.
9. Не совмещайте ванную и кухню.
10. Иногда кухни напоминают кладбище.
Напомним, девушка по имени Кэт Хэсти опубликовала в Twitter очень депрессивную фотографию "холостяцкого логова" и опозорилась из-за этого. Интерьер комнаты очень минималистичен: барная стойка, старое кресло и телевизор. Однако в комментариях под фотографией парни отмечают, что в подобных условиях живут миллионы людей, в том числе девушек.
Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, как выглядит комфортное жилье знаков зодиака.
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