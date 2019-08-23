Как выбрать интерьер кухни: 10 идей, от которых нужно отказаться

"Сегодня" подготовили подборку не самых лучших проектов для дома

Некоторые неудачные интерьеры кухонь способны вас удивить Фото: Pixabay

Говорят, что чувство стиля – дело тонкое: либо оно есть, либо его нет. Тоже самое можно сказать о находчивости и изобретательности. К сожалению, не все из нас могут нанять профессионального дизайнера интерьеров, чтобы обустроить собственное жилье наилучшим образом, поэтому в интернете появляются фотографии весьма спорных проектов, идеями которых "Сегодня" решили поделится с вами прямо сейчас.

Пользователи платформы Reddit регулярно делятся фотографиями неудачных интерьеров, которые их удивили или поставили в неловкое положение. Предлагаем вам взглянуть на эти чудесные дизайнерские решения.

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1. Холодильник посреди кухни.

Холодильник посреди кухни Фото: reddit.com/r/CrappyDesign

2. Туалет в кухне ставить не нужно.

Туалет в кухне Фото: facebook.com/skarolskis

3. Кафель "искусственная плесень" смотрится не очень красиво.

Кафель "искусственная плесень" смотрится не очень красиво Фото: reddit.com/r/CrappyDesign

4. Фрейд – психолог, а не дизайнер.

Фрейд – психолог, а не дизайнер Фото: facebook.com/chujowemieszkania

5. Необычная форма стола не всегда выглядит красиво.

Необычная форма стола не всегда выглядит красиво

6. Иллюстрация лени.

Иллюстрация лени Фото: reddit.com/r/CrappyDesign

7. Не нужно отдавать весь семейный бюджет на люстры.

Не нужно отдавать весь семейный бюджет на люстры Фото: instagram.com/pleasehatethesethings

8. Колоны на кухне – не лучшая идея.

Колоны на кухне – не лучшая идея Фото: instagram.com/pleasehatethesethings

9. Не совмещайте ванную и кухню.

Не совмещайте ванную и кухню Фото: facebook.com/chujowemieszkania

10. Иногда кухни напоминают кладбище.

Иногда кухни напоминают кладбище Фото: instagram.com/pleasehatethesethings

Напомним, девушка по имени Кэт Хэсти опубликовала в Twitter очень депрессивную фотографию "холостяцкого логова" и опозорилась из-за этого. Интерьер комнаты очень минималистичен: барная стойка, старое кресло и телевизор. Однако в комментариях под фотографией парни отмечают, что в подобных условиях живут миллионы людей, в том числе девушек.

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