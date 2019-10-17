Как выглядит самая сексуальная девушка в мире: эксперт показал фото

Пластический хирург Джулиан Де Сильва провел исследования через специальную программу

Белла Хадид Фото: instagram.com/bellahadid

Пластический хирург Джулиан Де Сильва, который занимается изучением лица человека по параметрам симметрии, определил самую красивую знаменитость на планете. Об этом пишет The Sun.

Эксперт провел исследования через специальную программу и определил, что это американская супермодель Белла Хадид. Певица Бейонсе заняла вторую строчку списка самых красивых. За ней расположились актриса Эмбер Герд и певица Ариана Гранде.

Белла Хадид Фото: Cavendish

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Де Сильва рассчитал пропорции лиц нескольких знаменитостей по специальной формуле. Так, исследователь измерил расположение губ, носа, подбородка, лба и челюсти. В результате Хадид оказалась наиболее близкой к "идеалу" на 94,35%. Ее лицо максимально приближенное к "золотому сечению", которое считалось эталоном красоты еще в Древней Греции.

Напомним, эксперт раскрыла 10 простых секретов женской сексуальности. Также назван тип мужской фигуры, который больше всего возбуждает женщин.

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