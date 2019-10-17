Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как выглядит самая сексуальная девушка в мире: эксперт показал фото

Пластический хирург Джулиан Де Сильва провел исследования через специальную программу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:28
Белла Хадид
Белла Хадид
Фото: instagram.com/bellahadid

Пластический хирург Джулиан Де Сильва, который занимается изучением лица человека по параметрам симметрии, определил самую красивую знаменитость на планете. Об этом пишет The Sun.

Эксперт провел исследования через специальную программу и определил, что это американская супермодель Белла Хадид. Певица Бейонсе заняла вторую строчку списка самых красивых. За ней расположились актриса Эмбер Герд и певица Ариана Гранде.

Белла Хадид
Белла Хадид
Фото: Cavendish

Смотрите в нашем видео, как одноногая итальянская модель покорила мир:

Де Сильва рассчитал пропорции лиц нескольких знаменитостей по специальной формуле. Так, исследователь измерил расположение губ, носа, подбородка, лба и челюсти. В результате Хадид оказалась наиболее близкой к "идеалу" на 94,35%. Ее лицо максимально приближенное к "золотому сечению", которое считалось эталоном красоты еще в Древней Греции.

Читайте также:
Как женщины привлекают мужчин: ученые дали ответ

Напомним, эксперт раскрыла 10 простых секретов женской сексуальности. Также назван тип мужской фигуры, который больше всего возбуждает женщин.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как стать более женственной: несколько простых истин В США выбрали самую сексуальную женщину мира 2019 года
красота видео США сексуальность
Реклама

Новости партнеров

Котлеты в духовке: когда хочется вкусного, но лень готовить
Котлеты в духовке: когда хочется вкусного, но лень готовить
Маринуем баклажаны с перцем и сразу на стол: все просят добавки
Маринуем баклажаны с перцем и сразу на стол: все просят добавки
Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)
Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)
Корольова втратила волосся: з'явилося фото лисої співачки
Корольова втратила волосся: з'явилося фото лисої співачки

Популярные статьи

Сегодня, 09:57Wellness

Почему болит живот: девять самых распространенных причин

Вчера, 14:37Fun

Фотосессию Ким Чен Ына высмеяли в сети: появились фото

Вчера, 10:39Шоу-бизнес

В семье Ирины Билык случилось горе

15 октябряПсихология

Как улучшить свое психическое здоровье: семь полезных советов

15 октябряFun

Студентка под водой натолкнулась на гигантскую акулу: видео

15 октябряТехно

Android получил возможность запускать любую игру с компьютера

15 октябряТехно

Срочно удалить: найдены 15 опасных приложений на Android

15 октябряПсихология

Гороскоп на 15 октября: все знаки зодиака

15 октябряFun

Шутка покойника заставила родственников смеяться на похоронах: курьезное видео

14 октябряШоу-бизнес

Светлана Лобода в тесном топе показала снимок из ванной

14 октябряШоу-бизнес

Состояние Анастасии Заворотнюк критическое: что происходит с актрисой

14 октябряFun

Покров Пресвятой Богородицы 2019: приметы и суеверия в этот день

14 октябряFun

Пес с "человеческим лицом" стал звездой в интернете: смешные фото

14 октябряFun

14 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

14 октябряFun

Покров Пресвятой Богородицы 2019: поздравления, проза, картинки и открытки

14 октябряШоу-бизнес

Леся Никитюк высмеяла популярную украинскую телеведущую: забавное видео

Новости партнеров

Секреты приготовления идеальных блинов
Секреты приготовления идеальных блинов
Невероятно вкусный торт
Невероятно вкусный торт "Белочка"
Вкуснота из картошки: жарим как повара новыми способами
Вкуснота из картошки: жарим как повара новыми способами
Как правильно варить куриную грудку: Топ-8 советов
Как правильно варить куриную грудку: Топ-8 советов
Как засолить капусту на зиму в банку
Как засолить капусту на зиму в банку
Вбивство Михайла Круга: злочин розкрили через 17 років
Вбивство Михайла Круга: злочин розкрили через 17 років
Які дівчата вважалися еталонами краси в 70-ті
Які дівчата вважалися еталонами краси в 70-ті
Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно