Как выглядят незнакомцы с улыбкой и без: фото, которые стали хитом в Сети

Улыбка меняет человека, утверждает фотограф Джей Вайнштейн

Фотограф Джей Вайнштейн запустил необычный проект So I asked them to smile (Итак, я попросил их улыбнуться"), в рамках которого он фотографирует незнакомцев с улыбкой и без.

Разнообразие образов, которые показывает на своих снимках Джей, поистине завораживает. От детей до пожилых людей, с востока на запад, а также из разных стран и культур. Среди главных локаций – Китай, Индия и Кения.

"Улыбка – меняет взгляд на человека. Мой проект универсален. Он преодолевает рамки религии, этнической принадлежности, класса, пола и языка", – рассказывает фотограф на своем официальном сайте. – Улыбка меняет все – не только настроение, но и всю картину. Она показывает, насколько красиво вы выглядите, когда улыбаетесь".

Автор добавляет к фотографиям на своих страничках в Instagram и Facebook короткие рассказы о том, как и где был сделан конкретный снимок и кто на нем изображен.

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

"Однажды днем он играл с друзьями и своей семьей в паутине узких улочек, составляющих старую часть древнего города Варанаси, Уттар-Прадеш, Индия... Потом я попросил его улыбнуться", – подписал один из снимков Джей Вайнштейн.

INSTAGRAM

Подробнее о том, как хорошо выглядеть на фото, смотрите в видео:

Ранее "Сегодня" писали об американской журналистке, модели и блогере Данаи Мерсер, которая на своей странице в Instagram наглядно продемонстрировала, что правильный ракурс поможет скрыть практически любые недостатки фигуры.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться