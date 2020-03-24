Как выглядят врачи, которые в режиме 24/7 спасают пациентов от коронавируса: фото

Чтобы остановить пандемию, необходимы не только огромные финансовые ресурсы, но и силы каждого медика

Поскольку количество людей, получивших положительный результат на коронавирус, стремительно растет по всему земному шару, работа врачей становится все более изнурительной. По последним данным, число погибших от COVID-19 в Италии достигло 6 тыс. человек, в Китае – 3,1 тыс., а в Испании – 2,3 тыс. Теперь ясно, чтобы остановить пандемию, необходимы не только огромные финансовые ресурсы, но и силы каждого медика.

Врачи сейчас "сражаются на передовой". Душераздирающие фотографии ниже служат живым доказательством того, что именно сейчас происходит за дверями инфекционных больниц.

Эти врачи спасают пациентов от коронавируса в разных странах мира Фото: Bored Panda Эти врачи спасают пациентов от коронавируса в разных странах мира Фото: Bored Panda Эти врачи спасают пациентов от коронавируса в разных странах мира Фото: Bored Panda Эти врачи спасают пациентов от коронавируса в разных странах мира Фото: Bored Panda Эти врачи спасают пациентов от коронавируса в разных странах мира Фото: Bored Panda Эти врачи спасают пациентов от коронавируса в разных странах мира Фото: Bored Panda Эти врачи спасают пациентов от коронавируса в разных странах мира Фото: Bored Panda Эти врачи спасают пациентов от коронавируса в разных странах мира Фото: Bored Panda Эти врачи спасают пациентов от коронавируса в разных странах мира Фото: Bored Panda Эти врачи спасают пациентов от коронавируса в разных странах мира Фото: Bored Panda Эти врачи спасают пациентов от коронавируса в разных странах мира Фото: Bored Panda Эти врачи спасают пациентов от коронавируса в разных странах мира Фото: Bored Panda Эти врачи спасают пациентов от коронавируса в разных странах мира Фото: Bored Panda Эти врачи спасают пациентов от коронавируса в разных странах мира Фото: Bored Panda 1/14

Медицинские работники показывают на своих лицах сильные ушибы, оставленные защитными масками. Но хуже всего, что многим из них приходится работать без надлежащего оборудования. Пока вы просматриваете эти фотографии, они спасают чью-то жизнь, пишет издание Bored Panda.

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"Я не люблю селфи. Вчера я сделал это фото после 13 часов в отделении интенсивной терапии. Я не герой, а простой человек"

Никола Сгарби, медик из Италии

Фото: facebook.com/ilnicos

"Мы больше не можем. Мы не спим и не едим"

Павла Коваржикова, медик из Чехии

Фото: facebook.com/pavla.kovarikova.54

"Я чувствую себя разбитой – и мы только в начале. Я умоляю вас, пожалуйста, соблюдайте социальную дистанцию и самоизолируйтесь!".

Натали Силвей, медик из Великобритании

Фото: twitter.com/silv24

Напомним, чтобы не подхватить COVID-19, ВОЗ советует регулярно мыть или обеззараживать руки, не прикасаться ко рту, носу и глазам, ограничить контакты с другими людьми, а также укреплять иммунитет. Читайте подробнее о том, как не заразиться коронавирусом.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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