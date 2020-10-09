"На работе и после работы – пьем". Эксперт выпустил целый рэп-альбом о способах заварки кофе

Все песни посвящены исключительно технологии приготовления кофе

Киевский эксперт по заварке кофе Андрей Гуневский выпустил рэп-гайд The Brew Guide для аудитории, желающей узнать больше информации об альтернативных способах приготовления этого вкусного напитка.

В альбом входит 10 треков в стиле джи-фанк (gangsta funk, ghetto funk), среди них композиции об аэропрессе, кемексе, джезве, фильтр-кофе, гейзерной кофеварке и френч-прессе.

Выпущен рэп-гайд The Brew Guide для любителей кофе Фото: Unsplash

"Как-то так получилось, что 10 треков я написал за месяц. Для меня это классный пример того, как можно совместить работу (в моем случае это кофе) и хобби – музыку", – отметил в комментарии для издания The Village Андрей Гуневский.

Тексты песен написал Андрей Гуневский. Они посвящены исключительно технологии приготовления кофе. Автор музыки к альбому – Николай Райда.

Композиции можно послушать на Apple Music, Soundcloud и Spotify.

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle рассказывали, как пить кофе правильно и сделать так, чтобы бодрящий напиток принес пользу.

Смотрите видео, как выбрать кофе в магазине:

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