Как живет сейчас мальчик, нарисованный на банке украинской сгущенки: фото

Нашелся "ребенок", которого нарисовали на банке сгущенки Первомайского молочно-консервного комбината

Появилось "взрослое" фото мальчика, нарисованного на этикетке сгущенки Фото: Depositphotos

Краевед, историк и экскурсовод Александр Бабич из Одессы на своей странице в Facebook признался, что именно он был тем самым мальчиком, которого нарисовали на банке сгущенки Первомайского молочно-консервного комбината.

"Давно хотел сделать этот снимок. Завод, который строил мой дед, на котором работал мой отец, и "памятник" сгущенке, на фантике которой уже почти 45 лет красуется моя детская мордашка. Да, друзья, за прошедших 45 лет я сильно изменился", – написал Александр Бабич.

Мужчина рассказал, что его дед работал замдиректором Первомайского молочно-консервного завода в Николаевской области.

"Лет 40 назад Витя Усович нарисовал мой портрет, чтоб потом из него сделать этикетку на банку сгущенки. Мой дед, который во мне всегда души не чаял, работал замдиректором Первомайского молочно-консервного завода, и я мог себе позволить роскошь стать "лицом сгущенки", – пишет Александр.

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