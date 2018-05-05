Какого числа отмечаем День матери в 2018 году

День матери – международный праздник в честь всех мам

Поздравьте маму с праздником. Фото: pixabay

День матери ежегодно отмечается во второе воскресенье мая. В 2018 году праздник выпадает на 13 мая.

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День матери – добрый праздник, когда можно напомнить самому дорогому человеку о том, что вы его любите, уважаете и цените.

В День матери детки традиционно дарят открытки и поделки, сделанные своими руками, посвящают мамам стихи, поют песни или готовят завтраки. Люди постарше могут дарить своим мамам что-угодно, время подготовиться еще есть. И все же, самое главное в этот день это ваше внимание и забота.

В США День матери впервые публично был поддержан известной американской пацифисткой Джулией Уорд Хоув в 1872 году. День матери по версии Джулии Уорд – день единства матерей в борьбе за мир во всем мире. Концепция Джулии Уорд не нашла широкой поддержки ни в США, ни в других странах.

В 1907 году американка Анна Джарвис из Филадельфии выступила с инициативой чествования матерей в память о своей матери. Анна написала письма в государственные учреждения, законодательные органы и выдающимся лицам с предложением один день в году посвятить чествованию матерей. В 1910 году штат Виргиния первый признал День Матери официальным праздником. В 1914 году президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником в честь всех американских матерей.

Вслед за США второе воскресенье мая объявили праздником 23 страны (в их числе: Бахрейн, Гонконг, Индия, Малайзия,Мексика, Никарагуа, Объединенные Арабские Эмираты,Оман, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Сингапур, Австралия, Украина, Эстония и др.), а еще более тридцати отмечают праздник в другие дни.

В США и Австралии существует традиция носить в этот день на одежде цветок гвоздики. Причем цвет имеет значение, так цветная гвоздика говорит о том, что мать человека жива, а белые цветы прикалывают к одежде в память об ушедших матерях.

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