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Календарь Пасхи по годам: как рассчитать переходящие праздники

Смотрите удобный Пасхальный календарь и определяйте даты церковных праздников

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:30
Пасха 2019: календарь православный
Пасха 2019: календарь православный
Фото: Pixabay

Пасха – это самый великий, радостный значимый праздник у христиан всего мира, дарующий свет каждому верующему. Она установлена в честь Воскресения Христова – события, которое стало центром всей библейской истории. Загляните в православный календарь 2019: Пасха там будет обозначена самым ярким красным цветом.

Каждый год дата Пасхи рассчитывается по-разному. Предлагаем вашему вниманию наглядный календарь Пасхи, исходя из которого, можно легко узнать даты самых важных церковных праздников. Ведь многие из них непосредственно зависят от дня празднования Пасхи.

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Как высчитывается Пасха: календарь православной пасхалии

Пасхалия – это сложная система расчета, которая по специальным таблицам помогает определить даты празднования переходящих церковных праздников, в первую очередь Пасхи, по календарю для разных годов. В этих расчетах учитывается взаимосвязь множества календарно-астрономических величин.

По правилам Первого Вселенского собора от 325 года, празднование православной Пасхи совершается в первое воскресение после весеннего полнолуния, которое наступает после весеннего равноденствия. При этом, если в это же воскресение отмечается еврейская Пасха, то празднование православной Пасхи переносится еще на неделю.

Для вычисления даты празднования Пасхи и других переходящих праздников православная церковь пользуется юлианским календарем, введенным в оборот еще при Юлии Цезаре, в 45 году до н.э. То есть дата, когда отмечается Пасха по календарю, высчитывается по старому стилю.

А вот католики, наоборот, считают дату Пасхи по новому стилю и используют григорианский календарь, введенный в 1582 г. римским папой Григорием XIII. Из-за этого несовпадения правил пасхалии разных конфессий дни Пасхи по календарю у них не совпадают.

Расчет церковных переходящих праздников, зависящих от Пасхи: календарь на 2010-2020 гг.

Календарь Пасхи
Календарь Пасхи
Фото: Сегодня

От даты Пасхи ведут отсчет другие преходящие церковные праздники:

  • Прощеное воскресенье отмечается за 7 недель до Пасхи;
  • Вербное воскресенье празднуется за одну неделю до Пасхи;
  • Вознесение наступает на 40-й день после Воскресения Христова;
  • Троица празднуется на 50 день после Пасхи.
  • Петров пост начинается на 57-й день.

Итак, исходя из православного календаря, Пасха 2019 наступит 28 апреля. Значит, Вознесение в нынешнем году будем отмечать 6 июня, а Троицу – 16 июня.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2019.

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